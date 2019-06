Sosta con finestrino aperto? Arriva la contravvenzione

2' di lettura

Aveva chiuso portiere e finestrini. Ma quando è rientrato a prendere l'auto, regolarmente parcheggiata ad Alghero, ha trovato un finestrino aperto e la contravvenzione di 41 euro sul parabrezza. Il motivo? Nella sosta non erano state adottati gli accorgimenti per lasciare l'auto in sicurezza.

Nello specifico, la motivazione è tutta contenuta nel comma 4 dell'articolo 158del Codice della strada che regola divieto di sosta e di fermata. Ossia quello che dispone che «durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso».

A fare i conti con la norma in una città “tranquilla” come Alghero è stato un turista da qualche giorno nel centro della riviera del corallo. L'uomo aveva parcheggiato il suv Mercedes in un'area di sosta regolare. Qualche momento più tardi però, al comando della polizia locale, una segnalazione ha indicato la presenza di un'auto con il finestrino abbassato. Una verifica più approfondita, come spiegano al comando della polizia locale, ha permesso di appurare che «il finestrino era abbassato ma l'auto non era stata oggetto di effrazione, come inizialmente ipotizzato».