Sosta gustosa all’East Lombardy

East Lombardy è il progetto che esalta l’enogastronomia di eccellenza nel segno della consapevolezza e responsabilità verso la bontà dei prodotti tra le province di Brescia, Cremona, Mantova e appunto Bergamo. Sotto la sua egida si può scegliere tra tante eccellenze, a cominciare, in questi giorni, dalla Pasticceria Cavour che è aperta dal 1880: tra fregi e affreschi di fine ‘800, la famiglia Cerea, allestisce ogni giorno un buffet di torte, pasticcini, bignè da riempire al tavolo, biscotti firmati Da Vittorio, che insieme al panettone mandano in solluchero. Pochi metri più avanti, si incontra quella Trattoria Sant’Ambroeus affacciata su Piazza Vecchia, la Fontana Contarini e Palazzo della Ragione in cui si apprezza la qualità dei risotti e dei celeberrimi ravioli locali chiamati casoncelli (eastlombardy.it).

