Sostegni bis, fondo perduto e pacchetto lavoro. Draghi: «Aiuti da 40 miliardi»

«Si tratta di un pacchetto di aiuti da 40 miliardi, 17 per imprese e professioni, 9 per la liquidità e il credito, 4 per i lavoratori». Così il premier Mario Draghi ha presentato il decreto sostegni bis approvato dal Consiglio dei ministri con misure per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha convocato una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio per illustrarlo insieme al ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e al ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

15,4 mld per ristori a fondo perduto

I ristori a fondo perduto ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. Nel dettaglio: per i ristori automatici identici a quelli del primo decreto sostegni sono stanziati 8 miliardi di euro, per quelli (alternativi) che emergono dal confronto del fatturato tra il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 sono stanziati 3,4 miliardi, mentre per i cosiddetti ristori “a conguaglio” calcolati sul risultato d'esercizio i fondi ammontano a 4 miliardi di euro.

Arriva in Cdm norma anti licenziamenti

Tra le novità, una norma “anti licenziamenti” voluta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e introdotta nel testo nel corso del Consiglio dei ministri. Per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno, il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto. Inoltre dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino.