Sostegni bis, Ance: il Superbonus va prorogato subito

14:01 Ance: urgenti misure per caro materie prime

L’Ance esprime «forte preoccupazione e delusione» per l’assenza nel decreto Sostegni bis di misure che permettano di fare fronte al «caro materiali», definita «la principale emergenza che sta affrontando il settore delle costruzioni in questi mesi». La fiammata «insostenibile del costo dei materiali da costruzioni, che dura da oltre sei mesi, - ha sottolineato l’associazione in audizione in commissione Bilancio della Camera - sta mettendo in ginocchio le imprese: +150% per l’acciaio tondo per cemento armato; +129% per il Polietilene, +30% per il rame solo per fare alcuni esempi. Oggi le imprese lavorano sottocosto ed è quindi necessario adottare misure eccezionali, concrete e immediate - simili a quelle adottate nel 2008 - che possano evitare il blocco di centinaia di cantieri sia pubblici che privati mettendo a rischio anche le opere del Recovery plan e gli interventi del Superbonus 110%». Senza «un rapido intervento del Governo e del Parlamento in questo senso, infatti, è forte il rischio di conseguenze gravissime in termini di occupazione e investimenti», insistono i costruttori.