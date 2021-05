Sostegni bis, dallo smart working alle start-up: ecco le novità

Un nuovo giro di aiuti a fondo perduto a imprese e famiglie colpite dall’emergenza Covid, misure per incentivare le ricapitalizzazioni delle Pmi. E proroga fino alla fine di settembre della disciplina semplificata «emergenziale» per il ricorso allo smart working. È ricco il menù degli interventi contenuto nella bozza di decreto Sostegni bis che il governo punta a portare in Consiglio dei ministri entro venerdì 7 maggio. Vediamo le principali.

2/14 Menu