Sostegni, domande per i nuovi aiuti al via dal 30 marzo. Ecco come fare

A poche ore dall’entrata in vigore del decreto Sostegni (Dl 41/2021) è tutto pronto per l’invio all’agenzia delle Entrate delle domande per i nuovi contributi a fondo perduto. La data di partenza è fissata a martedì 30 marzo 2021 ma non sarà un click day e, infatti, le istanze telematiche potranno essere presentate fino al 28 maggio. Per la trasmissione si potrà chiedere l’aiuto di un professionista o un intermediario abilitato e potranno essere utilizzati due canali: quelli telematica dell’Agenzia o la piattaforma web, predisposta anche questa a tempo di record dal partner tecnologico Sogei. La finestra per entrare nel modulo di richiesta del fondo perduto è il portale «Fatture e corrispettivi».

Come si presenta la domanda

Non ci sarà nessun click day. L’orario di apertura dal 30 marzo sarà reso noto nei prossimi giorni dall’agenzia delle Entrate. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell'Agenzia.

Come spiegano dalle Entrate, il sistema effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l'istanza. Una volta effettuati i controlli, le Entrate daranno via libera al mandato di pagamento del contributo o, nel caso in cui sia stato sceltpo dal contribuente, riconosceranno il credito d’imposta. La comunicazione sarà disponibile nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» – sezione «Contributo a fondo perduto – Consultazione esito», accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

Chi può chiedere gli aiuti

Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto da tutte le partite Iva che svolgono attività d'impresa, arte e professione e di reddito agrario. Devono essere residenti o stabiliti nello Stato ma soprattutto nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell'anno 2019) devono aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro.

L’aiuto può essere riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (articolo 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis del Tuir).