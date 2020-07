Sostegni prestanome di professione: 50 società nella sua galassia I passaggi illogici dell’acquisizione dell’immobile di Cormano da parte della società regionale Lombardia Film Commission - Le richieste di chiarimento del Comune di Milano di Sara Monaci

I passaggi illogici dell’acquisizione dell’immobile di Cormano da parte della società regionale Lombardia Film Commission - Le richieste di chiarimento del Comune di Milano

Una galassia di oltre cinquanta società, che vanno dal settore immobiliare a quello dell’alimentare passando per l’edilizia. Sono le attività, spesso in difficoltà, di cui si occupava Luca Sostegni, il liquidatore scelto dalla società Paloschi srl, in stato prefallimentare, proprietaria del capannone di Cormano (Milano) ceduto per 800mila euro alla Lombardia Film Commission, la fondazione controllata da Regione Lombardia e Comune di Milano, presieduta all’epoca dell’operazione - tra fine 2016 e inizio 2017 - da Alberto Di Rubba, ex revisore dei conti della Lega, uno dei commercialisti del partito già indagato dalla procura di Bergamo.

Lo schema delle liquidazioni

Sostegni, fermato dalla Gdf di Milano mentre stava scappando in Brasile la scorsa settimana (e oggi in carcere in custodia cautelare a San Vittore), avrebbe un numero incomprensibile di attività parallele, secondo gli inquirenti di Milano. Una sorta di “liquidatore” di professione, più probabilmente un prestanome, su cui si sta indagando per capire se ci fosse uno schema uguale per gestire le diverse attività: vendita finta per sottrarre fondi al fisco, ricerca di società che potessero rilevare le proprietà con denaro pubblico gonfiando il prezzo, distribuzione di “parcelle” ad un ristretto gruppo di persone. Questa teoria andrà approfondità. Al momento i riscontri sarebbero arrivati dalla New Quien.

Che ci fosse uno schema fisso lo lascia pensare anche l’intercettazione tra Sostegni e Michele Scillieri, l’altro commercialista indagato, nella cui sede a Milano era stata registrata e domiciliata l’associazione “Lega per Salvini Premier”. «Io innesco una serie di situazioni che io non lo so dove si va a finire perché poi da questa si va alle cantine, le cantine si va al capannone, dal capannone si va alla fondazione, dalla fondazione si va alla Fidirev, ai versamenti..si va a tutto, io per 30mila euro non so se vale la pensa far tutto sto casino». Lo diceva con toni ricattatori, perché Sostegni chiedeva ai commercialisti denaro in cambio del silenzio (il che fa pensare non ad un professionista liquidatore bensì ad un prestanome). E infatti è accusato, oltre che di sottrazione fraudolenta, anche di peculato (per via del denaro pubblico uscito dalle casse regionali) e estorsione.

I passaggi “insensati”