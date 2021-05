Sostegni, al Senato salta la cessione dei crediti fiscali transizione 4.0 e bonus mobili

1' di lettura

La ragioneria generale dello Stato stoppa il Parlamento sulle nuove monete fiscali. Dal maxi-emendamento, su cui il governo ha posto la questione di fiducia al decreto Sostegni,al voto dell'Aula di Palazzo Madama, i tecnici di via XX settembre hanno imposto lo stralcio delle norme votate dalle commissioni Bilancio e Senato che consentivano la possibilità di cedere a terzi i crediti d’imposta per incentivi 4.0 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e quelli edilizi del 50% delle spese per realizzare autorimesse e posti auto pertinenziali anche a proprietà comune e per l’eliminazione delle barriere architettoniche su ascensori e montacarichi.

Stop al superbonus per le imprese

Accolto con favore delle imprese e dalla politica, con in testa il Movimento 5 Stelle, il superbonus per le imprese resiste meno di 24 ore dal via libera delle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama. La tenuta dei saldi di finanza pubblica preoccupa non poco la Ragioneria e così torna nei cassetti la possibilità di cedere, anche solo in parte, a istituti di credito e intermediari finanziari gli incentivi 4.0 per l'acquisto di beni strumentali, materiali e immateriali, innovativi e tradizionali, inclusi i software.

Niente cessione e sconto in fattura per mobili, frigoriferi e forni

I saldi di finanza pubblica bloccano sul nascere anche la circolazione dei crediti fiscali per chi acquista mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore A+ (A per i forni), per arredare immobili ristrutturati. Rispetto agli incentivi 4.0 per il bonus mobili ed elettrodomestici l'emendamento ora stralciato prevedeva anche la possibilità per il contribuente di chiedere lo sconto in fattura.