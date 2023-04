Sostegno alla pace e investimenti, le promesse di Biden agli irlandesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nessuna pressione ma tante promesse: il presidente americano Joe Biden ha concluso la sua visita-lampo a Belfast confermando il “solenne impegno” degli Stati Uniti non solo a mantenere la pace ma anche a investire di più in Irlanda del Nord.

Il ritorno della stabilità politica porterà anche grandi benefici economici, ha detto Biden in un discorso al nuovo campus dell'Ulster University. Il presidente, arrivato per celebrare il 25esimo anniversario degli accordi di pace del Venerdì Santo, ha ricordato che le istituzioni democratiche stabilite allora restano “cruciali per il futuro dell'Irlanda del Nord”.

Loading...

Il nodo di Governo e Parlamento bloccati

Pur sottolineando che “la decisione è vostra, non è mia”, per evitare accuse di interferenza nella complessa politica interna della nazione, Biden ha espresso chiaramente l'auspicio che il Parlamento e il Governo di coalizione possano tornare a funzionare “al più presto” a Belfast.

“Un Governo efficace e autonomo che rappresenta i cittadini dell'Irlanda del Nord e risponde a loro, un Governo che riesce a risolvere insieme i problemi difficili” potrà attrarre “opportunità ancora più grandi”, ha detto il presidente. Gli Stati Uniti sono già il maggiore investitore nella nazione ma il messaggio dell'amministrazione è che altri miliardi di dollari di investimenti potrebbero arrivare a breve e rilanciare l'economia.

L'Irlanda del Nord non ha un Governo da oltre un anno perchè il Dup, il partito unionista protestante, si è rifiutato di partecipare per protesta contro le regole stabilite post-Brexit, che secondo gli oltranzisti creano un divario troppo grande con le altre tre nazioni del Regno Unito - Inghilterra, Scozia e Galles.