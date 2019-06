Sostegno al reddito: da luglio nuovi importi di Alessandra Gerbaldi

2' di lettura

Mancano poche settimane all’appuntamento del 1° luglio con la presentazione delle domande per gli assegni del nucleo familiare (Anf) secondo i nuovi limiti di reddito dettati dall’Inps con la circolare 66 del 17 maggio 2019. Di norma, infatti, le richieste valgono per l’arco temporale 1° luglio-30 giugno dell’anno successivo. Questa volta debutterà anche il nuovo obbligo di inoltro telematico. Ma andiamo con ordine.

Fino al 31 marzo 2019 i lavoratori del settore privato che volevano ricevere in busta paga gli assegni per il nucleo familiare dovevano presentare la domanda al proprio datore, compilando il modello cartaceo Anf/Dip.

Dal 1° aprile 2019, (Inps, circolare 45 e messaggi 1777 e 1430 del 2019), la richiesta va presentata dal lavoratore all’Inps, solo in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

- web, tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito www.Inps.it, se in possesso di Pin dispositivo, di una identità Spid (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di livello 2 o Cns (Carta nazionale dei servizi).

- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di Pin. Secondo quanto anticipato dai rispettivi ordini, anche consulenti del lavoro e commercialisti saranno tra gli intermediari autorizzati. La nuova procedura non interessa gli operai agricoli a tempo indeterminato, che continueranno ad utilizzare la consueta domanda cartacea.

L’esito della domanda

L’esito della domanda e gli importi massimi spettanti saranno visibili nella specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Solo in caso di rigetto della domanda sarà inviato un provvedimento formale.