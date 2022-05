Sostenibilià, hi-tech e lusso nella station wagon da flotta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sostenibile lussuosa. La Mercedes Classe C station wagon è offerta solo con motori elettrificati: mild-hybrid con tecnologia 48V a benzina e a gasolio e ibridi plug-in, proprio come la berlina. Al pari della quattroporte, la famigliare tedesca eredita molto dall’ammiraglia Classe S: dal design al pianale sino alle tecnologie.

Con una lunghezza di 4,75 metri l’ultima interpretazione della Classe C station wagon si colloca tra le famigliari di taglia medio-alta della fascia più aspirazionale del mondo flotte con un’indole eco-friendly, a prescindere dal tipo di motore. La 300e ibrida plug-in è la Classe C che meglio di tutte offre questo carattere, tanto da porsi tra le proposte più rispettose dei parametri di emissioni più rigorosi delle policy green aziendali.

La C300e ha un powertrain con 313 cavalli e 440 Nm di coppia, formato da un motore turbo a benzina di 2 litri e da un’unita elettrica, alimentata da una batteria da 25,4 kWh e promette di potere percorrere un centinaio di chilometri a emissioni zero. In modalità elettrica si possono raggiungere i 140 all’ora, velocità più che adeguata per affrontare in scioltezza i trasferimenti extra-urbani del pendolarismo quotidiano. Invece, quando la C300e opera come l’ibrida pura può offrire prestazioni di tutto rispetto. poiché può raggiungere i 240 all’ora e toccare i 100 orari in 6”2. Il consumo medio dichiarato è di 0,6 l/100 km.

Per completare la radiografia della C300e station wagon passiamo a come si presenta all’interno. L’abitacolo è spazioso anche dietro, e permeato dalla digitalizzazione. Il lussuoso arredamento integra la strumentazione configurabile da 12,3” e si sviluppa attorno alla consolle centrale fluttuante, costituita dal display touch verticale da 11,9” della seconda generazione del sistema d’infotainment Mbux che, dal canto suo, toglie di mezzo anche molti interruttori fisici. L’ambiente ha, quindi, tutto ciò che si può pretendere da una station wagon di questa categoria, mentre il bagagliaio è un po’ sottotono in quanto la batteria agli ioni di litio sotto al piano di appoggio attesta la capacità solo da 360 a 1.375 litri, ovvero come quella offerta da molte auto compatte. Per di più, bisogna anche fare i conti con la borsa dei cavi per ricaricare la batteria per la quali non c’è un alloggiamento specifico.

L’allestimento best-seller della C300e station wagon è il Premium Plus che attesta il prezzo a 66.661 euro, che può salire subito di 2.000 euro scegliendo un colore metallizzata e i sedili rivestiti in pelle. Questa versione si distingue per le rifiniture esterne e interne Amg Line e offre un equipaggiamento molto ricco. Di serie ci sono tante soluzioni rivolte al confort, per esempio i sedili anteriori regolabili elettricamente e con funzione massaggio, e pacchetti tecnologici destinati all’interazione uomo-macchina – includono anche l’head up display e l’assistenza attiva al parcheggio – e alla guida semi-autonoma di livello 2. La Premium Plus offre anche numerosi Adas, che già in partenza costituiscono una rete di sicurezza di alto livello. Tuttavia, per allinearla ancora più alle policy che considerano anche la salvaguardia di uomini e mezzi nella definizione del canone di locazione si possono scegliere alcuni optional. Il pacchetto di assistenza alla guida Plus da 2.415 euro, quello che include i fari Digital Led che costano 841 euro e quello dell’antifurto volumetrico/antisollevamento da 518 euro. Tra gli optional è consigliabile anche scegliere la predisposizione con il relativo cavo per ricaricare in corrente continua la batteria che costa 610 euro. Permette di rigenerare la pila dal 10 all’80% in 20 minuti, anziché in circa 2 ore come con la corrente alternata.