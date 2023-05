Sostenibilità? Il 50% degli italiani non ha mai sentito parlare di investimenti verdi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Grande interesse per i prodotti finanziari sostenibili ma poi, al momento della scelta d’acquisto, l’investitore italiano è perplesso. E spesso decide di non investire Esg anche per le scarse informazioni reperibili. La sintesi di questo fenomeno è nella percentuale fornita da Nadia Linciano, responsabile ufficio studi Consob nel corso dell’evento organizzato da Assogestioni nel corso del Salone del Risparmio #SdR23: in media il 50% del campione degli intervistati (2mila persone nel luglio 2022) non ha mai sentito parlare di concetti come: investimenti sostenibili, obbligazioni verdi, fattori Esg, rischio di greenwashing.

Distorsioni emerse appunto nel corso della tavola rotonda “Essere o non essere green. Le scelte degli investitori tra complessità e adeguatezza”. Fra l’altro anche il generico interesse per gli investimenti sostenibili è calato: il 63% nel 2022 rispetto al 74% nel 2021 (sempre fonte Consob). «Poi – ha spiegato Linciano in collegamento da Roma – l’interesse per i prodotti finanziari sostenibili dipende anche da come si pongono le domande».

Loading...

Domanda, offerta e mercati

All’evento Assogestioni erano presenti anche i responsabili di importanti reti di consulenti finanziari e Sgr. «La domanda diretta di prodotti finanziari sostenibili da parte della clientela private non è alta – ha spiegato Gianluca Serafini amministratore delegato di Fideuram Asset Management Sgr e responsabile dell’Investment Center di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking –. Noi abbiamo agito a monte, integrando i criteri Esg in tutti i nostri investimenti. Risultato? Faccio un paio di esempi: il 30 ottobre abbiamo escluso il titolo di Credit Suisse dai nostri portafogli per questioni di governance. Altro esempio: i titoli russi e ucraini che abbiamo escluso dalle nostre gestioni prima dello scoppio della guerra. Inoltre lavoriamo sull’offerta rendendola molto sofisticata».

C’è poi anche la differenza fra mercati in Europa. «Nel Nord Europa c’è sicuramente una maggiore sensibilità verso i temi della sostenibilità – spiega Andrea Mottarelli, country head Dws Italia –. Ma volendo entrare nello specifico, c’è l’Olanda dove vi è il divieto di inducement: in questo caso sono i grandi asset manager a essere attivi sul fronte dell’offerta e a guidare il mercato». E aggiunge: «In Francia invece hanno inserito un proprio bollino Esg che, in un mercato molto captive, è stato anche realizzato in un’ottica protezionista ma allo stesso tempo ha reso più facile la comprensione dei prodotti».

Spagna e Germania più simili all’Italia

I mercati spagnoli e tedeschi invece sono più simili all’Italia. «La Germania che è il nostro mercato di riferimento – sottolinea Mottarelli – è simile all’Italia. Grande interesse dichiarato per i prodotti sostenibili ma poi, all’atto pratico, gli investimenti non rispecchiano queste dichiarazioni di interesse. Più semplice invece quando vengono collocati i prodotti Pai, Principal Adverse Impact».