Sostenibilità, arriva il bollino verde su fondi comuni e conti correnti

I bilanciati dovranno essere un mix tra i due portafogli così come definiti per azionari e obbligazionari.

Le esclusioni



Come cappello a tutte queste soglie e percentuali, vi sono i criteri di esclusione, ovvero i settori comunque da eliminare da tutti i portafogli dei fondi che vorranno utilizzare il bollino verde. Fra i comparti da non inserire, la bozza prevede per esempio, l’esplorazione, estrazione e raffinazione di carburanti fossili. Altra novità importante da segnalare in ambito obbligazionario è l’esclusione dal portafoglio dei bond di quei Stati che non hanno ratificato il Trattato di Parigi sul climate change: visto il ritiro degli States dall’accordo, in teoria e se venisse approvata la bozza, i fondi obbligazionari con il bollino verde non potrebbero quindi investire in T-Bond Usa.

Novità sui conti correnti verdi

Un’altra delle novità previste nella bozza e che anche Ong e consumatori vedono con favore sono i cosiddetti conti correnti green. «Almeno il 70% – si legge nel documento in pagina 94 – del valore totale dei depositi (green, ndr) deve essere usato per realizzare finanziamenti green e/o investire in green bond». Quindi chi aprirà un conto corrente potrà chiedere alla propria banca di vincolare i soldi a finanziamenti che abbiano una ricaduta sull’ambiente.

Una vera rivoluzione sta dunque per arrivare. Ecolabel e tassonomia, almeno per la parte green, saranno approvati entro dicembre. A marzo ci sarà la prossima riunione dei tecnici. Si prevedono modifiche.