Sostenibilità centrale nell’offerta del Sole 24 Ore Formazione

Formazione continua, per essere sempre al passo con le novità normative e tecnologiche. E formazione professionalizzante, per essere subito operativi in un’organizzazione. Due leve importanti da azionare in tutti gli ambiti, ma strategiche nella sostenibilità applicata alle imprese e ai professionisti, vista l’enorme e rivoluzionaria mole di novità normative varate e in arrivo per contrastare il cambiamento climatico, sfornate a ripetizione dall’Unione europea per completare il pacchetto di direttive Fit For 55.

È su queste leve che agisce l’offerta di master e corsi in tema di sostenibilità di Sole 24 Ore Formazione, la scuola nata dall’alleanza tra il leader italiano del settore Education Multiversity e Il Sole 24 Ore. Una proposta formativa rivolta non solo a neolaureati, manager e professionisti, ma anche alle aziende italiane, chiamate a investire nell'upskilling e reskilling dei propri dipendenti e a iniettare nelle organizzazioni competenze rare sul mercato del lavoro.

Dopo il successo del Master part time in Management della sostenibilità ambientale e politiche Esg (con una elevata customer satisfaction da parte degli studenti), in ottobre partirà il Master Esg e Strategie di sostenibilità, caratterizzato da una modalità flessibile di partecipazione (corsi serali in live streaming, in modalità sia sincrona sia asincrona, per conciliare tempi di vita, lavoro e studio). Il nuovo master è un drill-down del precedente, è caratterizzato da una durata e un costo più contenuti ma riconosce gli stessi crediti formativi (ben 40) concessi dal partner Intertek e validi ai fini dell’accesso all’esame di certificazione come Sustainability/Csr/Esg manager o practictioner o Sdg Action manager o Sdg user (info online: sole24oreformazione.it).

I master dell'area sostenibilità del Sole 24 Ore Formazione sono coordinati da Laura Martiniello (professoressa ordinaria di Economia aziendale presso Universitas Mercatorum, editorial board member di diverse riviste scientifiche e guest editor per la rivista “Sustainability”) e da Laura La Posta (caporedattrice del Sole 24 Ore, docente di strategie di valorizzazione e comunicazione della sostenibilità aziendale e coordinatrice scientifica di due master su questi temi). Il corpo docenti è costituito da docenti universitari, professionisti affermati e giornalisti del Gruppo 24 Ore. I corsi sono arricchiti dalle testimonianze di manager di top player (come Nexi, Bain & Company e Pirelli) che raccontano la transizione ecologica in atto e le opportunità che offre. Ampia la schiera di partner prestigiosi, a partire da Sustainability makers (l'associazione italiana dei Sustainability & Csr manager) e Intertek (che ha creato la certificazione di Sustainability manager).

Più orientati ai professionisti, invece, i corsi Esg dell’area Norme e Tributi, creati con la collaborazione dei giornalisti del Sole 24 Ore Vitaliano D’Angerio e Laura La Posta. Da novembre partiranno il Master di approfondimento Sostenibilità, regolamentazione Esg e finanziamenti europei, il Master di approfondimento Esg Labour Compliance-Il nuovo diritto del lavoro, tra sostenibilità e nuove tecnologie, il Master di approfondimento Guida pratica alla redazione del bilancio di sostenibilità, poi sarà organizzato il seminario “Sostenibilità d’impresa: l’anno zero della rendicontazione della sostenibilità, l’impatto della Csrd e della proposta di Csdd per le imprese”.