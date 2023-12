Sostenibilità chiave di volta per il settore valvole e rubinetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un passato prossimo di crescita, un presente che oscilla tra la stabilità e la contrazione e un futuro di potenziale sviluppo grazie alla sostenibilità. È questo l’identikit del distretto della rubinetteria-valvolame cusiano-valsesiano, che rappresenta il polo più importante dell’industria manifatturiera italiana di valvole e rubinetti.

Valentina Rizzio, marketing & communication manager di Vir Valvoindustria Ing. Rizzio SpA di Valduggia (VC), prevede che «il 2023 si concluda con un fatturato del gruppo oltre i 70 milioni, agli stessi livelli del 2022. La nostra azienda, avendo come mercati di riferimento il Nord America con il Canada e il Nord Europa, non ha risentito del calo nel mercato tedesco e russo. Per il 2024, in Italia c’è un po’ di preoccupazione generale nel nostro settore a causa del blocco dei vari bonus e del rallentamento del settore edilizio, ma noi che esportiamo oltre l’80% ci attendiamo una sostanziale stabilità. Negli ultimi anni, le aziende del nostro distretto si sono dimostrate sempre più attente al tema della sostenibilità. Noi stiamo per ottenere la Environmental Product Declaration, il documento che descrive gli impatti ambientali, legati alla produzione di 1 kg di valvole, in termini di consumi energetici e di materie prime, di produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera e scarichi nei corpi idrici. Saranno informazioni che agevoleranno i clienti a scegliere prodotti più sostenibili a miglior impatto ambientale».

Secondo Roberto Cimberio, ad di Cimberio Spa (valvole) di San Maurizio d’Opaglio (NO), «il futuro sostenibile e l’obiettivo di una svolta green sono grandi opportunità per le aziende, anche locali, che possono così dedicarsi allo sviluppo di prodotti innovativi in grado di puntare al risparmio energetico. Purtroppo la volontà di riqualificazione energetica cozza con le difficoltà economiche dei vari governi, con la conseguenza che i tempi si dilatano e la spinta green diventa più debole». L’ad di Cimberio sottolinea che «il 2023 per il nostro distretto si è chiuso con una contrazione e le prospettive per il 2024 sono ancora peggiori. La situazione si aggraverà, perché nel 2023 c’è comunque stata la spinta del superbonus, che si era tradotta in investimenti che sono stati completati quest’anno. Gli investimenti previsti nel 2024 sono invece stati posticipati, anche a causa dei fattori geopolitici. La spinta green potrebbe davvero essere la chiave di volta per cambiare questo trend: ma le difficoltà in cui versano i governi europei non consentono di essere ottimisti».

Maurizio Bellosta – ad di Bellosta Rubinetterie SpA, di Briga Novarese, vice presidente e capogruppo costruttori rubinetteria sanitaria dell’Associazione italiana costruttori valvole e rubinetteria – sottolinea che «dopo la pandemia, fino all’anno scorso il nostro settore ha beneficiato di un grandissimo rimbalzo e l’onda lunga si è protratta fino alla metà del 2023. Poi, la fine dei bonus, la crisi in Europa e il rialzo dei tassi, hanno concorso a determinare un calo, con una domanda altalenante. Per la nostra azienda, invece, che fattura per il 90% sul mercato italiano, la contrazione è stata inferiore rispetto ai competitor orientati sui mercati esteri, per cui riusciamo a chiudere sugli stessi livelli del 2022. Per il 2024, è difficile sbilanciarsi. Una mano al nostro comparto arriva dalla svolta green: la nostra azienda sta ottenendo la certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) per il risparmio idrico. Queste tipologie di prodotti aprono un capitolo diverso da parte degli operatori, che li scelgono per il loro consumo inferiore».