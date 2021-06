Sostenibilità, come si muovono le fondazioni del mondo assicurativo

The Human Safety Net sceglie la filantropia strategica

The Human Safety Net è la Fondazione promossa da Generali nel 2017, attiva con tre programmi in 23 Paesi in Europa, Asia e America Latina. È una rete aperta, che a oggi collabora con 56 partner. I progetti promossi, che spaziano dal sostegno alle famiglie all'inserimento lavorativo dei rifugiati, si ispirano ai principi della filantropia strategica.

Opera attraverso un modello di finanziamento misto: Fondazione The Human Safety Net e business unit Generali che hanno sede nei Paesi in cui si svolgono i programmi. Nel 2020 l'investimento complessivo ha toccato quota 7,5 milioni di euro, per un numero complessivo di beneficiari pari a 55.896. «Tutti hanno un potenziale, ma non tutti sono in grado di svilupparlo – spiega Emma Ursich, segretario generale della fondazione The Human Safety Net e responsabile della Corporate Identity del Gruppo Generali –. Il nostro compito è accompagnare le persone in condizioni di vulnerabilità nel percorso di scoperta del proprio. Abbiamo applicato questo principio in due ambiti: famiglie con bambini fino a sei anni e rifugiati pronti ad avviare una propria attività imprenditoriale».

Sono 210 le startup create e oltre 1.100 i rifugiati sostenuti in Germania, Francia, Svizzera e Italia dalla Fondazione, che opera sul territorio nazionale anche al fianco della Croce Rossa.

Ora di Futuro, invece, è il progetto educativo dedicato ai più piccoli, che riunisce insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non-profit. Tra gli obiettivi: insegnare ai bambini a gestire le proprie risorse e prendere decisioni responsabili su salute e benessere, risorse ambientali, finanze e risparmi. Sono già 16 i centri presenti, gestiti grazie alla collaborazione con Centro per la Salute del Bambino, Albero della Vita e Mission Bambini.

Obiettivo inclusione sociale nei progetti di Reale Foundation

Reale Foundation opera in Italia, Spagna e Cile ed è alimentata da tutte le società di Reale Group. A guidare gli interventi sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, con focus sulle tre aree in cui il gruppo esprime esperienza di lungo corso: Salute & Welfare (prevenzione delle malattie croniche), Sociale (inclusione e sviluppo socio-economico dei giovani), Ambiente & Comunità Sostenibili.