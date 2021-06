Sostenibilità, Consob vuol vederci chiaro su agenzie di rating e data provider

2' di lettura

Consob vuole vederci chiaro sul settore della sostenibilità e in particolare sulle agenzie di rating, sui data provider e sui produttori di benchmark. Per questo motivo ha deciso di avviare un’analisi comparata su criteri e metodologie. È quanto emerge dalla relazione annuale dell’authority italiana che vigila sui mercati finanziari. «Crescono l’offerta e la domanda di prodotti di investimento che beneficiano di marchi green o Esg – si legge nel voluminoso documento –. I lavori anche internazionali per pervenire a metriche e standard di disclosure convergenti in materia di sostenibilità stanno accelerando, ma non sono ancora giunti a definire una cornice completa e unitaria». In attesa dunque che si arrivi a una standardizzazione delle informazioni non finanziarie, Consob ha deciso di muoversi in maniera autonoma

L’analisi dei vigilanti

«La Consob intende avviare da subito un’analisi comparata delle metodologie e dei criteri attualmente utilizzati per rilasciare i rating di sostenibilità, per prevenire fenomeni di greenwashing a tutela degli investitori – si legge ancora nella relazione annuale –. L’analisi riguarderà i soggetti che producono rating di sostenibilità, le agenzie di rating del credito, i data provider e i produttori di benchmark».

Loading...

C’è grande confusione infatti sul fronte delle informazioni non finanziarie. La tassonomia green europea entrerà in vigore a inizio 2022. E lo stesso regolamento sulla trasparenza della finanza sostenibile (Sfdr) è entrato solo parzialmente a regime in attesa di indicazioni ulteriori da parte della Commissione Ue.

Un hub nazionale per le informazioni Esg

Non è soltanto una questione di qualità delle informazioni ma anche di dove trovarle. Nel giugno dell’anno scorso alcune associazioni che riuniscono a livello europeo fondi, banche e assicurazioni avevano chiesto alla Commissione Ue un data base unico, pubblico e gratuito, per consentire a tutti gli intermediari piccoli e grandi di attingere a tali notizie.

A distanza di un anno, ecco che Consob pone l’accento sulla «trasparenza e la visibilità delle Pmi» elementi chiave «per raggiungere l’attenzione degli investitori». Da qui la proposta «di un punto di accesso unico alle informazioni finanziarie e non finanziarie». Per Consob «è un obiettivo primario, seppur non di breve periodo e di complessa realizzazione».