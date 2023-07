«Sostenibilità e coesione Così la città diventa più vivibile e attrattiva»

La coesione sociale è un altro elemento di trasformazione?

In uno scenario in cui cresce la popolazione anziana e la composizione del tessuto sociale tende a frammentarsi, è importante che la struttura della città sia molto coesa, Perciò abbiamo investito molto sulla dimensione dei quartieri, sul decentramento dei servizi, in una città che ha il vantaggio di essere già piccola e compatta, con i suoi 40 km quadrati di superficie. Abbiamo 23 quartieri e riteniamo che la loro dimensione sia funzionale a costruire una rete di relazioni in cui i residenti si sentano parte di un insieme e quindi meno soli. Anche questo concorre a migliorare la qualità della vita.

Ci sono le risorse per fare tutto questo?

Abbiamo sfruttato al massimo le possibilità di intercettare le risorse spalmate nelle varie missioni in cui il Pnrr è articolato, principalmente quelle che riguardano la rivoluzione verde, la transizione ecologica e l’inclusione e coesione sociale. La città riceve 169 milioni di euro dal Pnrr, a cui si sommano alcune quote di altre opere già finanziate, che però il governo ha deciso di poggiare sul Piano, per un totale di 363 milioni di euro in arrivo sulla città dal Pnrr. Se consideriamo anche gli investimenti fatti da soggetti privati, incoraggiati in questi anni dal fatto che abbiamo tenuto sostenuto il ciclo di investimenti pubblici, la somma raggiunge i 494 milioni.

Loading...