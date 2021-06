Sostenibilità e impatto sociale, scendono in campo anche i piccoli brand

Dorelan, eccellenza italiana nel bedding con un fatturato di 57,5 milioni di euro, ha promosso “I’m a dreamer”. Si tratta di un progetto sociale che ha dato una seconda vita a materiali di scarto – sono stati recuperati 1746 kg di tessuti provenienti da residui di produzione per una collezione di sei prodotti – e un’opportunità a persone svantaggiate. Il progetto è stato realizzato con l’Istituto Tecnico Saffi-Alberti di Forlì e l’impresa sociale CavaRei.



Comprare online aiuta la sanità e il territorio. È il progetto solidale BertO 5% promosso da Berto Salotti: il marchio brianzolo di divani nato nel 1974 e che oggi registra un fatturato di 10 milioni di euro, 55 dipendenti e cinque showroom monomarca, ha devoluto il 5% dei ricavi dell’e-commerce a favore della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, impegnata per fronteggiare l’emergenza. L’azienda ha promosso anche una donazione all’Avis Meda.

Ci sono poi le storie che, messe in circolo e online, possono fare la differenza. “C’è un vento nuovo, un mondo in cui rispettare la natura, con i suoi ritmi e i suoi equilibri, vuol dire rispettare tutti”: imprenditorialità, innovazione e passione sono gli ingredienti delle Storie di Skipper, la nuova campagna del marchio del Gruppo Zuegg, nato nel 1890 a Lana d’Adige come attività agricola familiare e oggi presente nel mondo. Storie ispirazionali di giovani imprenditori artefici di un cambiamento personale e sociale.

L’impatto sociale vale per tutti

«L’affermazione che tutte le imprese devono essere sociali è in linea con il concetto di impact investing e di integrazione tra stakeholders e shareholders. Non si tratta di una raccomandazione, ma di una prassi e di una condizione per lo sviluppo socio-economico e per la sostenibilità dell’ecosistema. Le Pmi sono imprese sociali perché, grazie alle strette relazioni tra loro e alle profonde radici nella comunità locale, costruiscono un sistema di valori comuni», afferma Giorgio Fiorentini, fondatore del master in management delle imprese sociali in SDA Bocconi e autore del nuovo libro “Tutte le imprese devono essere sociali”, edito da FrancoAngeli.



Un’evoluzione di consapevolezza tra aziende e consumatori aumentata con la sindemia. «Si è compreso che le risposte al contagio si basavano su comportamenti di singoli da uniformare in senso collettivo». Nel volume emerge come in Europa il 65% delle piccole imprese intraprenda percorsi di impatto sociale e si arriva al 70 % tra quelle di media dimensione. «Nel corso degli anni si è compreso quanto il welfare sia complementare allo sviluppo aziendale ed economico del sistema. Le aziende percepiscono la pluralità di servizi richiesti dalla comunità locale, che esige una risposta interconnessa, ampia, universale e non solo per categorie, verso un welfare universalistico integrato e omnicomprensivo», conclude Fiorentini. Il futuro delle azioni e delle relative narrazioni rilancia sempre di più un nuovo modello plurale del fare business.