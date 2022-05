Sostenibilità e informativa: le aziende dell’Egm devono fare ancora tanta strada

Ci sono in consultazione le bozze di entrambi gli organismi ed entro l’anno vi saranno i testi definitivi. Una rivoluzione contabile Esg di cui pochi si stanno accorgendo ma che dovrebbe venire incontro ai bisogni soprattutto degli investitori istituzionali.

Un’opportunità per le Pmi

Allinearsi alle best practice Esg internazionali resta quindi una grande opportunità soprattutto per le Pmi che non hanno obblighi, per il momento, di disclosure sul versante della sostenibilità.

«Negli ultimi anni il numero delle Pmi quotate su Euronext Growth Milan che rendiconta i temi Esg attraverso il bilancio di sostenibilità è più che raddoppiato – sostiene Anna Lambiase, amministratore delegato e fondatrice di IR Top Consulting –. Le principali proposte che gli investitori hanno evidenziato per un miglioramento dell’informativa degli emittenti riguardano l’allineamento agli obiettivi della EU Taxonomy, la definizione di standard di report Esg che consentano una più immediata consapevolezza per una più semplice comparazione settoriale e l’adozione di criteri di misurazione standardizzati volti a facilitare confronti omogeni che soddisfino il criterio della materialità».

Lambiase aggiunge: «Relativamente ai trend futuri emerge che le tematiche prioritarie nella valutazione degli investimenti saranno legate al cambiamento climatico (73%), all’economia circolare e alle questioni sociali quali la diversity e l’inclusione (48%) e alla catena di approvvigionamento (25%)».