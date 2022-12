Sostenibilità e musica: lo stile secondo Dom Bridges

Bridges con uno dei segni distintivi del suo stile, il cappello. © Tom Jamieson

IL MIGLIOR REGALO CHE HO FATTO DI RECENTE

Sharon, il nostro cane. Sono riuscito a farlo accettare a mia moglie dicendole che era un regalo per nostro figlio, che abbiamo adottato prima del lockdown. Lui e Sharon condividono l'esperienza dell'adattamento a un nuovo ambiente, così si sono aiutati reciprocamente.

L'ULTIMO CAPO AGGIUNTO AL GUARDAROBA

Vari impermeabili neri di Patagonia per affrontare le intemperie.

HO UNA COLLEZIONE DI…

Libri di fotografia di grande formato, come quelli di Todd Hido. Sono enormi e si fa quasi fatica a girare le pagine, quindi ci si siede e ci si gode ogni immagine. È un'esperienza immersiva e intima, l'opposto di scrollare su Instagram o guardare Netflix.

Uno dei libri migliori letti da Bridges quest'anno, “Lo—TEK. Design by Radical Indigenism”, di Julia Watson, 40 €, TASCHEN.

UNA SCOPERTA RECENTE

Il suolo. Ne sono ossessionato e sto imparando tutto quello che c'è da sapere dall'esperto di agricoltura rigenerativa Tim Williams e sua moglie Claire, una guru del compostaggio. Per molto tempo, con Hæckels, ho espresso il mio amore per l'oceano, ma la pandemia ha accelerato il mio interesse verso la terra. Vedendo persone sempre più disperate che aspettavano gli venisse recapitato il cibo, mi sono reso conto che ogni comunità dovrebbe coltivare il proprio. Con Hæckels

stiamo cercando di far sì che il packaging possa essere utile per il terreno e ogni scarto possa entrare in un sistema circolare e restituire qualcosa.

Una serie di prodotti HÆCKELS. © Tom Jamieson

CIÒ DI CUI NON POTREI FARE A MENO

La famiglia e la mia batteria. Ne ho una professionale, che ha fatto la sua vita, ma quando abbiamo adottato nostro figlio ne ho comprata una nuova. Avevo bisogno di qualcosa che mi aiutasse a metabolizzare l'enormità di ciò che stavamo vivendo e, negli ultimi due anni, mi è stata di grande supporto. Quando sono da solo la spingo nel capanno e improvviso con le bacchette. Mi ritaglio dello spazio per potermi perdere. Non potrei vivere in una casa senza strumenti musicali.

L'ARTISTA CHE MI HA CAMBIATO LA VITA

Paul Klee. Quando studiavo arte ho avuto un insegnante che mi ha fatto conoscere Klee e mi ha mostrato come il design abbia a che fare con l'interconnessione tra le cose. Non serve creare compartimenti stagni. Questo mi ha aperto la mente.

“Untitled” (1965), di Robert Rauschenberg, tra gli artisti preferiti di Bridges. © Bridgeman Images/Robert Rauschenberg Foundation/VAGA at ARS, NY and DACS, London 2022. SIAE 2022

UNA COSA DA CUI NON AVREI MAI PENSATO DI SEPARARMI

La nostra casa sulla spiaggia di Margate. C'è molta richiesta e non è facile averne una, ma, anche se ci sentivamo quasi onorati ad averla, alcune cose sono fatte per essere condivise. Era arrivato il momento di passare il privilegio a qualcun altro.

LA MIA STANZA PREFERITA

Lo studio. È pieno di oggetti strani, come un deodorante per ambienti di Mr. T. Per due anni e mezzo non ho avuto una casa e tutto ciò che possedevo era sparpagliato nei garage di qualcuno. Quando finalmente l'ho comprata ho recuperato tutto e quella stanza è diventata il fulcro degli affari e delle mie fonti di ispirazione: libri, oggetti, musica. Posso far risalire l'origine di ogni cosa a quella stanza: il primo sapone, il concept, il logo.

Uno degli strani oggetti dello studio. © Tom Jamieson

IL MIO EDIFICIO PREFERITO

Il faro di Dungeness. Ha l'aria trascurata e si trova nel mezzo dell'unico deserto della Gran Bretagna, quindi non c'è molto da vedere – per me è l'esperienza più vicina al trovarsi ai margini del mondo. Avevo l'abitudine di portarci persone conosciute da poco, perché non c'è altro da fare se non passeggiare e parlare, nessuna distrazione. Poi ho incontrato mia moglie Jo e ho scoperto che suo padre si era occupato dello smantellamento della centrale nucleare locale. Quando era piccola ci andava sempre e l'ho interpretato come un chiaro segno che eravamo fatti per stare insieme. Ci siamo sposati proprio lì, stretti al piano superiore insieme alle persone più care, mentre gli altri invitati erano disposti lungo la scala a chiocciola. L'acustica era fantastica, perché la scala conduceva il suono verso il basso, dando una sensazione d'intimità.

La sala lanterna del faro di Dungeness. © Tom Jamieson

NEL MIO FRIGO NON MANCANO MAI

I broccoli, che i miei figli mangiano come mele, e la salsa piccante. Sono cresciuto nel sud-ovest dell'Inghilterra mangiando fish and chips, ho sperimentato sapori diversi solo quando ho iniziato a frequentare.

IL MIGLIOR CONSIGLIO RICEVUTO

Me l'ha dato uno studente parigino, Gee, conosciuto grazie a un programma di scambio universitario: «Quando stai per entrare nella giungla, togliti gli stivali. Così, se calpesti un serpente, non ti morderà». Credo significhi: “muoviti con grazia e rispetto, senza troppo clamore”. Quando ho avuto bisogno di stringere legami in fretta ed entrare in contatto con culture diverse, quel consiglio si è rivelato molto utile.