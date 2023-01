Sostenibilità e piacere di guida per la Škoda Enyaq iV Rs

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elettrica, potente e versatile. In sintesi, ecco l’identikit dell’Enyaq iV che si intrufola come secondo modello a batteria nella gamma del category brand Rs della Škoda. La nuova versione sotto le vesti è la copia conforme dell’analoga Coupé già in vendita, dalla quale si differenzia solo per la maggiore funzionalità regalata dalla linea da classico suv.

La nuova Enyaq Rs si contrappone, in particolare, ad altre vetture elettriche del gruppo Volkswagen come l’Audi Q4 e-tron quattro e la Volkswagen Id.5 Gtx, basate anch’essi sulla piattaforma Meb. Nel contempo, conferma come la Skoda segua la strada tracciata dai brand consanguinei, che completano le loro gamme elettriche con modelli che strizzano l’occhio agli appassionati della guida.

In vendita dalla primavera a un prezzo ipotizzato di 62.000 euro con un ricco equipaggiamento che include anche tutti gli Adas che generano un sistema di guida semi-assistita di livello 2, la seconda Enyaq iV che indossa l’abbigliamento sportivo ha un powertrain bimotore con 299 cavalli e 460 Nm di coppia che forma la trazione integrale, identico a quelli dei modelli con cui si confronta direttamente. Il sistema è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 82 kWh che promette percorrenze fino 517 chilometri, ricaricabile in sette ore con impianti da 11 kW e in mezzora dal 10 all’80% con quelli da 135 kW. Per di più, con le colonnine compatibili anche semplicemente collegando il cavo, grazie all’ultimo aggiornamento del software di gestione Me.

Esteticamente il modello della casa boema riconoscibile per gli abbinamenti cromatici, gli inserti in tinta contrastante a quelle delle vesti, il disegno aerodinamico dei cerchi da 20” o 21” che integrano l’assetto ribassato di 10 millimetri rispetto a quello delle altre versioni e gli imprescindibili loghi Rs, questa Enyaq si allinea alle altre versioni con il resto dell’outfit in cui spicca la mascherina retroillumiata da 130 Led. L’abitacolo è personalizzato dai cromatismi scuri, dai rivestimenti in Alcantara con cuciture in contrasto e dai sedili sportivi. L’ambiente è ampio e ben rifinito, offre molti vani portaoggetti ben sfruttabili ed è digitalizzato dalla strumentazione configurabile da 5,3” e dal display touch dell’infotainment da 13”, ma fortunatamente senza sottrarre dalla vista i comandi dei servizi di uso più frequente. Il quadro della funzionalità è completato dalla capacità del bagagliaio notevole per una vettura lunga 4,65 metri, poiché va da 585 a 1.710 litri, e dalla sua attrezzatura che permette di sistemare e fissare nel modo migliore il carico.

Nonostante il corredo sportivo la Rs a batteria non trascura il confort, che rimane apprezzabile anche quando si utilizza la configurazione vettura più sportiva. Dal posto guida si prende confidenza in fretta con questa Enyaq, perché il temperamento e il dinamismo sono ben gestibili a prescindere dal tipo di percorso che si sta affrontando, dall’andatura e da come si sfruttano repentinamente la potenza e l’istantanea coppia per arrivare alla velocità autolimitata di 180 all’ora o al traguardo dei 100 orari in 6.5 secondi .