Sostenibilità e valore delle imprese, alleanza sempre più stretta

Il mercato è infatti disposto a finanziare a tassi più contenuti le imprese che riconosce come più efficienti da un punto di vista tecnologico o più capaci di presidiare i molteplici rischi che scaturiscono dalla sfida della sostenibilità.

L’impatto dei rating ESG sul costo del capitale delle imprese e quindi sul loro valore dipende, tuttavia, dalle specificità dei diversi settori di business. A mero titolo esemplificativo, nell’automotive, se il rating della E aumenta del 10%, si registra un incremento del ROA (Return on Assets) del 4%, mentre miglioramenti di rating della S e della G hanno effetti molto marginali. Diversamente,

nell’Oil & Gas, ad avere maggiore impatto sul costo del capitale sono alcuni elementi della S, nell’area della Product Responsability Workforce e della G(overnance), più specificatamente la Corporate Sociale Responsability Strategy.

Un incremento del 10% dei rating in tali pillars riduce il costo del capitale di circa 50 b. p. Come ultimo esempio, nel Food and Beverage, sono due componenti della S e, in modo specifico, i rating relativi a Workforce e Community a ridurre il costo del capitale sia di rischio, sia di debito di circa mezzo punto.

Inoltre, queste relazioni sono, per lo più, non lineari, ovvero

è il coefficiente quadratico ad avere un impatto significativo e statisticamente significativo nel ridurre il costo del capitale. In altre parole, per ottenere un risultato tangibile il committement sui temi della sostenibilità deve essere profondo. Un coinvolgimento

di facciata rappresenterebbe solo un costo e non un beneficio,

come del resto aveva già preconizzato Milton Friedman nel suo celebre articolo del 1970.

Le specificità settoriali, come quelle sopra descritte, devono essere ben conosciute dagli executives in modo da potere implementare azioni manageriali più incisive per migliorare i rating rilevanti nello specifico settore, dagli investitori per metterli nelle condizioni di ottimizzare il profilo di asset allocation dei loro portafogli e, da ultimo, anche dai professionisti che valutano le imprese, per coglierne fonti innovative di creazione di valore.