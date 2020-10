Sostenibilità, ecco i parchi e i musei che hanno puntato sull’eco-compatibilità

Se molto è stato fatto dalla SidneyOpera House in termini di sostenibilità vale la pena ricordare che Le Cascate del Niagara non è solo la capitale della luna di miele del Canada, ma un hub per l’energia pulita. L'hotspot turistico è una delle maggiori fonti mondiali di energia idroelettrica, dove che operano due centrali elettriche che producono 2,4 milioni di kilowatt di energia all'anno.



I siti europei

Tra le attrazioni turistiche europee con il maggior impegno per la sostenibilità in Europa guidano la classifica il Museo di Storia Naturale, la Torre Eiffel , e Disneyland Paris. Segue in quarta posizione il Parco tematico Efteling, in quinta posizione il Vaticano, in sesta Giardini di Tivoli. In settima posizione si colloca l’Alton Towers , in ottava il Legoland Windsor mentre in nona posizione la National Gallery e in decima la Torre di Londra. Per la undicesima e dodicesima posizione ancora due siti londinesi, il British Museum e il London Eye mentre chiude la classifica in tredicesima posizione La Sagrada Familia che però è la 27° di tutta la classifica.

Museo di Storia Naturale versus British Museum

Il Museo di Storia Naturale ha ottenuto il massimo dei voti per le sue credenziali ecologiche, avendo la massima consapevolezza quando si tratta del suo impatto sull’ambiente. Nel 2019, il museo ha ridotto con successo le sue emissioni totali di gas serra del 5%, portando la sua impronta di carbonio a 10.139 tonnellate. Il museo è dotato di un centro energetico di rigenerazione che genera la maggior parte dell'energia utilizzata dal museo, che ha risparmiato più di 15.000 tonnellate di anidride carbonica dall'installazione.

Al contrario si è mosso Il British Museum, in assoluto l’attrazione più visitata del Regno Unito con 6,24 milioni di visitatori solo nel 2019. Ma nonostante la popolarità del museo, il suo sforzo per aumentare la sostenibilità è stato limitato rispetto al Museo di Storia Naturale del Regno Unito.

La Torre Eiffel punta al Led

Negli ultimi anni, l'iconica Torre Eiffel, che si trova a 300 metri, ha compiuto uno sforzo consapevole per diventare più sostenibile. La famosa attrazione parigina si è classificata al sesto posto nella scala di attrazione turistica più ecologica del mondo con un punteggio di 42,5.