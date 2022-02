Sostenibilità, estetica pop, impegno sociale: identikit del modello svedese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Capsule collection a ridotto impatto ambientale, brand che virano verso produzioni locali e un approccio consapevole tout court, per resistere alla prova del tempo. I paesi nordici, con la Svezia in testa, costituiscono un modello di sostenibilità, in quanto gran parte del loro progetto ambientale ha origine negli anni Ottanta e deriva da una profonda crisi industriale.

Federica Marchionni, ceo di Global Fashion Agenda, il principale forum di comunicazione sulla sostenibilità nella moda, con sede a Copenhagen, sottolinea: «Il cambiamento climatico ha un effetto a catena, dall'economia alla salute umana. La nostra missione si basa sulla creazione di un'industria della moda complessivamente positiva, promuovendo la collaborazione nel settore per affrontare la natura multidimensionale della sostenibilità - dall’impegno politico e le pubblicazioni di leadership di pensiero, tra cui Fashion CEO Agenda e Fashion on Climate, ai programmi di impatto tra cui la Circular Fashion Partnership e il nostro Innovation Forum e Global Fashion Summit».



Un ritratto di Catarina Midby.

Le sfide fanno parte del cambiamento e a Catarina Midby (segretaria generale della Swedish Fashion Association, che organizza la Stockholm Fashion Week, dal 7 al 9 febbraio scorso) sono sempre piaciute. Una di queste è accrescere l'impegno dell'associazione in materia di capitale, con il ricavo di fondi statali per supportare le giovani promesse del design in calendario, e STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action), l'iniziativa a sostengo della moda e del tessile in collaborazione con la COP 26. «Quando la Stockholm Fashion Week e la Swedish Fashion Association hanno lanciato la prima partnership, pensammo di finanziare un progetto a tutela dell'artigianato svedese attraverso un impegno di carattere innovativo e inclusivo». Le abbiamo fatto alcune domande per mettere metto a fuoco questo ecosistema.

Stand Studio.

Che impatto ha avuto la pandemia sulla moda svedese? Quali reti di supporto sono state date ai designer?

Credo che, in generale, la pandemia non abbia influito drasticamente sul sistema, ma naturalmente eravamo preoccupati all’inizio di tutto questo, quando era in corso una diminuzione delle esportazioni e dei fatturati. Pensavamo poco alla sostenibilità e più alla sopravvivenza. Eppure i designer sono riusciti a mantenere il lavoro di sostenibilità e per alcuni di loro è migliorato. In questo contesto i finanziamenti del governo si sono aggiunte a reti di supporto già in essere come STICA, che opera con marchi di medie dimensioni.

Filippa K.

Le pare sia emerso qualcosa in particolare questa stagione?

La nuova tendenza non è cosa indossare, ma come indossare: come si consuma la moda. C’è meno bisogno di comprare il nuovo. Le collezioni sono più piccole e più focalizzate – perché, all'interno di un guardaroba, oggi alcune cose si affittano e altre si comprano pre-loved. C’è una riscoperta delle collezioni passate immergendosi negli archivi dei brand. Per esempio, la collezione del Beckmans College of Art si è ispirato ai grandi stilisti, ma dando il proprio tocco di unicità. È un segno dei tempi. C’è più attenzione alla produzione locale (come fa Diemonde) e a riportare in Svezia al supply chain, anche per ovviare alla globale crisi dei trasporti e del reperimento delle materie prime.

Hope.

Per quanto riguarda l'estetica?

Qui in Svezia, ma non solo, siamo tornati a celebrare una silhouette più snella, dopo aver abbracciato lo stile oversize per così tanto tempo. Stiamo optando per volumi e tagli più sagomati, più sexy.