Sostenibilità, fintech e sanità nei nuovi master del Sole 24 Ore Formazione

Parte dalle tre aree di maggiore attualità del momento - la sostenibilità, il fintech e l’healthcare - la nuova offerta formativa in ambito economico del Sole 24 Ore Formazione. L’academy nata dalla partnership tra il Sole 24 Ore e il Gruppo Multiversity (leader nel mercato dell’education technology con le università digitali Pegaso, Mercatorum, San Raffaele Roma e la coding factory Aulab) punta a replicare in ambito gestionale il successo ottenuto nell’area Norme e Tributi. Un’area inaugurata a febbraio con il Master Telefisco e il Master Contabilità e Fisco e con la cifra record di 1.200 iscritti. I tre nuovi master hanno una formula part time, con lezioni al venerdì pomeriggio e al sabato, in aula a Milano oppure online sulla piattaforma informatica. La durata è di cinque mesi (con pausa estiva), la modalità è blended (sincrona e asincrona) in modo da coniugare l’esperienza digitale con il contatto con docenti e colleghi d’aula e conciliare la formazione e il networking con i propri impegni di lavoro e personali.

L’offerta formativa del Sole 24 Ore Formazione è infatti rivolta non solo a neolaureati ma anche a manager e professionisti che desiderano puntare sulla formazione continua, nonché alle imprese che vogliono rafforzare l’upskilling e il reskilling dei propri dipendenti, facendo leva, da un lato, sulle competenze e professionalità del Gruppo 24 Ore e, dall’altro, sulla forza accademica, tecnologica e digitale del Gruppo Multiversity.

Alla solida preparazione teorica si affianca l’analisi delle migliori pratiche internazionali e italiane, con approfondimenti sulle strategie di grandi imprese, Pmi, organizzazioni d’eccellenza: una formula che consente di combinare elementi teorici a casi pratici, anche mediante laboratori interattivi. Si tratta, quindi, di un’offerta didattica completa, flessibile e di alta qualità, arricchita da un corpo docenti costituito da professori universitari e professionisti di spicco.

Nel dettaglio, il Master part time in Management della sostenibilità ambientale e politiche Esg offre un programma formativo volto a formare professionisti in grado di integrare i temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale nelle strategie aziendali. Il corpo docenti è costituito da docenti universitari, professionisti affermati e giornalisti del Sole 24 Ore e di Radio24, affiancati da grandi manager che racconteranno la transizione ecologica in atto.

Il Master part time in Fintech e innovazione tecnologica punta invece a sviluppare conoscenze e competenze nell’ambito fintech (l’innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione) attraverso un approccio pragmatico professionalizzante. Infine, il Master part time in Healthcare e Management sanitario nasce per formare nuove professionalità in grado di affrontare le sfide della sanità, un settore in continua evoluzione. Si affronteranno le tematiche della gestione aziendale, della misurazione delle performance, della governance del Sistema sanitario italiano, per poi studiare i meccanismi di funzionamento delle aziende sanitarie, le tematiche della qualità e della gestione del rischio e, infine, dell’innovazione e dell’etica.