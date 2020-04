Sostenibilità, Intercos insieme a E.ON per ridurre le emissioni L’impianto dello stabilimento di Dovera consente di soddisfare oltre il 70% del fabbisogno energetico della fabbrica di Marika Gervasio

2' di lettura

Il gruppo Intercos, uno dei principali operatori business to business a livello globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici, ha aumentato l’efficienza energetica e ridotto le emissioni dello stabilimento produttivo di Dovera (in provincia di Cremona) grazie all’impianto di trigenerazione realizzato da E.ON, operatore energetico italiano.

Lo stabilimento produttivo del gruppo a Dovera è dedicato alla produzione di prodotti di make-up (dalla produzione del bulk, fino alla conversione in prodotto finito) e comporta un impegno energetico significativo. Per questo a fine 2018, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e contribuire alla sostenibilità ambientale, Intercos ha contrattualizzato con E.ON la realizzazione di un impianto di trigenerazione, entrato in funzione dopo circa un anno.



«Intercos ha avviato il percorso di efficientamento energetico degli impianti in linea con la propria politica di sostenibilità e tra le iniziative possibili ha fortemente creduto nella trigenerazione quale sistema che consente di sfruttare al meglio il potere calorifico del combustibile - ha dichiarato Renato Semerari, Cceo di Intercos Group -. Certamente sarà l’occasione per utilizzare nuovi impianti tecnologici, diminuire l'impatto ambientale e, naturalmente, consentire un significativo risparmio economico».

Alberto Radice, managing director di E.ON Business Solutions ha aggiunto: «La trigenerazione è un driver di competitività per le imprese, che con un’unica soluzione possono migliorare la propria sostenibilità, i propri processi produttivi e la gestione delle spese. E.ON, attraverso E.ON Business Solutions, offre servizi di efficienza energetica per le imprese, compresa la cogenerazione, testimoniata dai numerosi progetti realizzati negli ultimi anni con grandi realtà industriali di primo piano come Gruppo Intercos».

Dal punto di vista tecnico, l’impianto è stato dimensionato in funzione del fabbisogno energetico annuale dello stabilimento: utilizza un motore a combustione interna da 1,2 MWe alimentato a gas metano e sarà operativo 6.000 ore all’anno producendo 5,3 GWhe/anno per alimentare le utenze, e 4,5 GWht/anno sotto forma di acqua calda e acqua fredda, per il processo produttivo e soddisfacendo oltre il 70% del fabbisogno energetico dello stabilimento. Parte del calore generato dal motore è infatti convogliato verso un assorbitore per la generazione di acqua fredda.