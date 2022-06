Sostenibilità, Italia penultima per lavoro, disuguaglianze, pace e giustizia

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, l’Italia è penultima in Europa per gli Obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di lavoro, disuguaglianze, pace, giustizia e istituzioni solide. È quanto emerge dal report «La situazione dell'Unione europea rispetto agli SDGs», elaborato da Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile che viene presentato il 10 giugno 2022 dal presidente Pierluigi Stefanini. La situazione complessiva a livello europeo ha subito un deciso rallentamento a causa degli effetti della pandemia.

Lo studio - che si basa su dati Eurostat - permette di confrontare i 27 Paesi dell'Unione Europa in una prospettiva decennale e offre una prima valutazione quantitativa dell'impatto della pandemia sul raggiungimento dei 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 Onu per lo sviluppo sostenibile.

Loading...

Italia sotto la media Ue per 9 obiettivi

L’Italia è sotto alla media europea in materia di Lotta alla povertà (Goal 1), Istruzione di qualità (Goal 4), Acqua pulita (Goal 6), Imprese, innovazione e infrastrutture (Goal 9), Città e comunità sostenibili (Goal 11), Partnership per gli obiettivi (Goal 17). Si attestano sulla media europea i dati su Salute e benessere (Goal 3), Parità di genere (Goal 5), Energia pulita e accessibile (Goal 7), Lotta ai cambiamenti climatici (Goal 13) e Vita sulla Terra (Goal 15). Non disponibili i dati sul Goal 14 relativo alla Vita negli oceani. Spiccano in positivo la posizione dell'Italia sull'agricoltura e l'alimentazione ovvero il Goal 2, Sconfiggere la fame e sul Goal 12, Consumo e produzione responsabili.

Ecco nel dettaglio lo stato di avanzamento italiano per i diversi Sdgs. Lo studio è stato condotto a partire dai dati più recenti pubblicati dall'Eurostat, relativi a 81 indicatori elementari, aggregati in 16 indici compositi (il Goal 14 non viene menzionato nello studio per l'indisponibilità dei dati).



Goal 1 Sconfiggere la povertà

L'Italia, quintultima nel 2020, non evidenzia miglioramenti tra il 2010 e il 2020 e si posiziona molto al di sotto della media Ue nell'ultimo anno disponibile, soprattutto a causa di un più alto numero di persone a rischio povertà (20,0% nel 2020 contro 16,6% Ue).