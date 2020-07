Sostenibilità, l’impegno di Davines passa dalla produzione agli stakeholder Presentato il Rapporto di Sostenibilità 2019/2020 del gruppo di Parma che l’anno scorso ha ottenuto la ri-certificazione B-Corp ed è diventato una società Benefit di Marika Gervasio

Presentato il Rapporto di Sostenibilità 2019/2020 del gruppo di Parma che l’anno scorso ha ottenuto la ri-certificazione B-Corp ed è diventato una società Benefit

Dal packaging alla produzione fino agli ingredienti e al coinvolgimento di stakeholder e dipendenti: su questi (e altri) fronti si basa l’impegno in materia di etica e sostenibilità del gruppo Davines - realtà italiana con sede a Parma operante nel settore della cosmetica professionaleattraverso i brand Davines (haircare) e Comfort Zone (skincare) - che ha presentato il Rapporto di Sostenibilità 2019/2020. Il documento descrive l'attività dell'azienda attraverso i risultati ottenuti nel 2019 e gli obiettivi prefissati per il 2020 nel campo della sostenibilità ambientale e sociale.

Risultati che arrivano in un anno particolarmente significativo per l’azienda che ha ottenuto la ri-certificazione B-Corp - con un punteggio di 117,4 cresciuto rispetto a quello conseguito in occasione della prima certificazione nel 2016 (99,3) - e ha trasformato la sua forma giuridica in società Benefit, che ribadisce, anche formalmente a livello statutario, la volontà del gruppo di impegnarsi nellagenerazione di un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, al di là del profitto. Il gruppo ha scelto da anni di allineare la propria strategia aziendale ai Sustainable Development Goals (SDG), i 17 obiettivi individuati nel 2015 dai Paesi membri dell’ONU quali linee guida per uno svilupposostenibile del pianeta. Un piano comune da raggiungere entro il 2030 (da cui il nome “Agenda 2030”) attraverso il coinvolgimento di governi, aziende e privati cittadini, chiamati a impegnarsi per ridurre alminimo l’impatto ambientale e promuovere il benessere delle persone e del pianeta.

Le tre principali aree di impatto su cui è valutata la performance di una B Corp – People, Planet e Community – hanno evidenziato come il gruppo si sia distinto con performance

particolarmente encomiabili in queste aree:

Assegnazione di obiettivi legati alla sostenibilità ai dirigenti

Al 95% dei dirigenti della sede di Parma e dei primi livelli delle filiali aziendali sono stati assegnati obiettivilegati alla sostenibilità. L’intento è quello rendere la sostenibilità una variabile chiave nei processidecisionali.Obiettivi 2020: aumentare la percentuale di collaboratori, tra i quali il 100% dei manager a ogni livello organizzativo presso la sede di Parma, con obiettivi di sostenibilità; e aumentare la percentuale di collaboratori, tra i quali il 100% di manager a ogni livello organizzativopresso la sede di Parma, con riferimenti alla sostenibilità nella propria mission di ruolo

Emissioni di Co2 equivalente: raggiungere “Net zero emissions” entro il 2030

Il gruppo, insieme a oltre 500 B Corp nel mondo, ha assunto l’impegno di raggiungere l’obiettivodi “net zero emissions” (emissioni nette di Co2 eq a zero) entro il 2030. Tale obiettivo può essere raggiuntounicamente mediante una costante mappatura delle emissioni e la loro massima riduzione. Le quantità di Co2 eq che non potranno essere ridotte o azzerate continueranno a essere compensate grazie al progettodi riforestazione e rigenerazione del suolo EthioTrees, esclusivo per Davines e attivo in Etiopia.Sulla base del GHG protocol, standard riconosciuto a livello internazionale, le emissioni aziendali vengono suddivise in tre ambiti: emissioni dirette derivanti da fonti di proprietà o controllate dall'azienda; emissioni indirette derivanti dal consumo di energia elettrica, vapore e calore; altre emissioni indirette che risultano dalle altre attività che avvengono all’esterno dello stabilimento produttivo e degli uffici del gruppo.