Sostenibilità, L’Oréal presenta la tecnologia per la cura dei capelli salva acqua

«Nell'ultimo decennio il Technology Incubator di L'Oréal ha rivolto il proprio impegno a far convergere la bellezza e la tecnologia - sottolinea Guive Balooch, head of the Technology Incubator di L'Oréal -. Il nostro obiettivo è metterci alla prova per ridefinire le esperienze di bellezza che conosciamo e crearne di migliori, più efficienti e più personalizzare per i consumatori. L'Oréal Water Saver si basa su una tecnologia avanzata, ma l'aspetto più importante è che migliora l'attuale esperienza di cura dei capelli dei consumatori, stimolandoli e ispirandoli».

Amin Abdulla, co-fondatore di Gjosa aggiunge: «Questa innovazione è frutto di una collaborazione esemplare ed esclusiva, che combina un'esperienza centenaria nell'innovazione applicata alla cura dei capelli e una tecnologia all'avanguardia. Si tratta di una nuova tipologia di esperienza sostenibile per i consumatori, che vedremo presto applicata a livello internazionale».

L'esperienza di cura dei capelli di L'Oréal Water Saver è ora disponibile presso i parrucchieri L'Oréal selezionati a New York e Parigi. Il rollout globale è atteso per il 2021-2022. Nei prossimi anni si prevede di distribuire L'Oréal Water Saver presso migliaia di parrucchieri, raggiungendo un significativo risparmio idrico potenziale, fino a quasi 4 miliardi di litri di acqua all'anno. In futuro verrà lanciato anche un comodo dispositivo domestico per la doccia.

Al Ces 2021 il colosso francese ha anche annunciato il primo lancio della premiata tecnologia Perso pensata per i consumatori: un sistema a uso domestico basato sull'intelligenza artificiale (IA) che offre servizi di bellezza personalizzata. Come Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure Powered by Perso, appena lanciato, un dispositivo ad uso domestico unico nel suo genere per rossetti personalizzati che utilizza cartucce di colore che riprendono l'iconica palette dei rossi, nude, aranci o fucsia di YSL. Grazie al sistema Perso si potranno creare con un solo tocco migliaia di tonalità personalizzate del rossetto Velvet Cream Matte Finish di YSL.