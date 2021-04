Sostenibilità: il mercato punta sulle performance e snobba i rating Esg

2' di lettura

I criteri Esg (ambiente, sociale e governance) hanno fatto breccia nel sistema del risparmio gestito. I fondi sostenibili Ucits, quelli con il “passaporto europeo”, a fine 2020 avevano un patrimonio di 1,2 trilioni di euro in crescita del 37,1% (dati Efama) rispetto all’anno precedente. Lo stesso Fondo monetario internazionale nel recente Global Financial Stability Report ha utilizzato il termine “boom” in relazione ai titoli Esg. A guardare le performance però la sostenibilità sembra più una narrazione...