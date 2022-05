Sostenibilità, Nespresso ottiene la certificazione B Corp

In Italia punto cardine del programma “Nespresso per l’Italia” – fanno notare dalla società – è il progetto di economia circolare “Da Chicco a Chicco” che consente di riciclare le capsule di caffè: dall’alluminio fuso nascono nuovi oggetti, mentre il caffè diventa compost per una risaia in Italia da cui Nespresso ricava il proprio riso, che dona a Banco Alimentare di Lombardia e Lazio.