Sostenibilità, Nivea protegge il mare e i boschi in Italia Dalla piantumazione di 6mila mq nel Parco del Ticino e della Riserva Naturale dell’Aniene all’installazione dei Seabin, cestini del mare che catturano dalla superficie dell’acqua circa 1,5 kg di rifiuti al giorno di Marika Gervasio

Dalla piantumazione di 6mila mq nel Parco del Ticino e della Riserva Naturale dell’Aniene all’installazione dei Seabin, cestini del mare che catturano dalla superficie dell’acqua circa 1,5 kg di rifiuti al giorno

2' di lettura

Si chiamano «Bosco Nivea» e «Nivea mare protetto» le due iniziative in materia di sostenibilità lanciate in Italia da Beiersdorf, grupppo tedesco da oltre 20mila dipendenti in tutto il mondo e vendite per 7,2 miliardi che, oltre a Nivea, ha nel suo portafoglio marchi come Eucerin, La Prairie, Labello e Hansaplast.

Un impegno globale, quello verso la tutela dell’ambiente, partito nel 2011 con il lancio della strategia sostenibile Wecare e fortificato negli anni grazie al raggiungimento di importanti risultati che dal 2012 vengono pubblicati nel report di sostenibilità ufficiale dell’azienda. E che ha visto, lo scorso anno, la pubblicazione della prima Agenda di sostenibilità che è divenuta modello di guida per tutti i Paesi del gruppo. L’Agenda fornisce una serie di obiettivi finalizzati a contribuire attivamente agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite: dalla riduzione del 30% delle emissioni di Co2 dovute ai processi produttivi al taglio del 50% dell’utilizzo di plastica vergine fino all’utilizzo al 100% di carta certificata Fsc entro il 2025 e alla realizzazione di prodotti di alta qualità, sicuri e affidabili provenienti da fonti responsabili con un approvvigionamento senza deforestazione per le principali materie prime. Quanto alla tutela dei mari e dell’acqua l’obiettivo è produrre prodotti Nivea privi di microplastiche entro quest’anno, difendere gli ambienti rigenerativi dell’acqua attraverso l’uso esclusivo di polimeri biodegradabili all’interno delle formulazioni riducendo, sempre entro il 2025, sprechi e microplastiche.

Loading...

«Si tratta certamente di target ambiziosi e di progetti sempre più impegnativi, ma il nostro impegno nel rispetto dell’ambiente e della natura è costante e prioritario - spiega Andrea Mondoni, general manager Southern Europe di Beiersdorf -. Tutto ciò che ha un impatto sul nostro pianeta, ha un impatto su di noi, sulla nostra salute e sulla nostra pelle. Ed è per questo che ci impegniamo ad aumentare il nostro livello di sostenibilità ecologica creando dei prodotti dedicati ad una cura della pelle più sicura, efficace ed ecologicamente sostenibile ma, soprattutto, interagendo costantemente con il nostro mondo nei modi più attenti e consapevoli per dar vita a dei prodotti che proteggano la nostra pelle e la natura stessa».

Nivea Italia ha individuato due aree di intervento per lo sviluppo di progetti concreti volti alla salvaguardia del territorio nazionale: la prima iniziativa è il Bosco Nivea, un bosco nato sul territorio italiano, che continuerà a prender vita attraverso la piantumazione di 6mila metri quadrati all’interno del Parco del Ticino e della Riserva Naturale dell’Aniene. La seconda iniziativa è Nivea mare protetto che prevede l’adesione al progetto LifeGate PlasticLess con l’installazione dei primi tre Seabin, veri e propri cestini del mare, apparecchiature in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 kg di rifiuti al giorno. Grazie all’installazione in 3 località marittime italiane, Portovenere, Riccione e Procida, sarà possibile raccogliere fino a una tonnellata e mezza di rifiuti galleggianti, incluse plastiche e microplastiche, in un solo anno.