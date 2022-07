Sostenibilità, quali strade le Pmi devono percorrere per allinearsi ai criteri Esg

E poi la rendicontazione, un momento chiave per le aziende, grandi e piccole, sotto i riflettori degli organismi italiani ed europei di settore. «La corretta divulgazione delle azioni in ambito Esg è fondamentale per evidenziare quanto si fa e anche per differenziarsi rispetto ad altri competitor. È però necessario farlo su basi solide ed evitare l’effetto boomerang che è sempre più frequente nei casi di rendicontazione difforme dalle reali azioni: il cosiddetto greenwashing».

E aggiunge: «Rendicontare bene vuol dire anche aprirsi al mercato dei capitali dei tanti investitori che puntano sulle Pmi sostenibili e vuol dire farlo adottando i migliori standard disponibili sia attualmente e sia nella loro prossima evoluzione per la quale è in campo anche l’Efrag, l’associazione europea dei revisori contabili, affinché anche le informazioni non finanziarie siano realmente confrontabili al pari dei bilanci finanziari che tutti conosciamo. Rendicontare è fondamentale è farlo bene è indispensabile».