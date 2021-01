Sostenibilità: quantificata la “S” di sociale, vale 17 punti base al mese Lo hanno calcolato gli analisti del gruppo di risparmio gestito britannico, Federated Hermes, nel loro studio sulle buone pratiche sociali delle aziende di Vitaliano D'Angerio

Finanza, sostenibilità e digitalizzazione

2' di lettura

Effetto Covid. Benessere dei dipendenti e della comunità. Si è detto di tutto e di più per sottolineare l’importanza della “S” di sociale nella triade Esg (ambiente, sociale, governance). Federated Hermes, società britannica con 524 miliardi di patrimoni in gestione, ha fatto invece due calcoli e ha tirato fuori il magic number: un’azienda con buone pratiche sociali ha in media guadagnato 17 punti base di rendimento al mese nel 2020.

Il fattore S

Ecco dunque quanto vale la “S”. Federated Hermes studia dal 2008...