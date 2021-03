Sostenibilità, alla ricerca delle best practice con l’aiuto di manager e consulenti

2' di lettura

Obiettivo best practice. Le migliori procedure aziendali in ambito sostenibilità che possano servire anche ad altre imprese. È l’obiettivo del Corporate Sustainability Hub, iniziativa che mette a confronto manager e consulenti per indicare chi sta realizzando nel concreto le strategie green sia a livello internazionale che nazionale. In particolare verranno prodotti dati e analisi che possano costituire delle linee guida per la valutazione della ricaduta economica degli investimenti in green practice e per l’implementazione di soluzioni concrete di evoluzione delle performance già in essere.

L’iniziativa verrà illustrata nel corso dell’evento in streaming del 31 marzo organizzato dal Sole24Ore e da Core, società specializzata in relazioni pubbliche e istituzionali, in collaborazione con Pwc. Inizierà la mattina alle ore 9,30 e si comporrà di quattro panel monografici, della durata di 40 minuti ciascuno.

Mobilità sostenibile e Green New Deal

I lavori si apriranno con un intervento del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, a cui farà seguito il primo dei quattro panel, dedicato al tema della mobilità sostenibile: «Verso il futuro a zero emissioni: scenari per una mobilità sostenibile». L’evento sarà moderato dal giornalista del Sole24Ore Pierangelo Soldavini, e verrà presentata la best practice di Gruppo FS Italiane, con l’intervento del direttore centrale strategie, pianificazione, innovazione e sostenibilità Gruppo FS Italiane, Francesco Quintano, a cui seguirà l’analisi di Paolo Guglielminetti, partner PwC Italia Global Railways & Roads Leader e l’intervento del direttore Fondazione Symbola, Domenico Sturabotti.

La sessione delle ore 10,20, moderata dal caporedattore del Sole24Ore Lello Naso, darà voce al secondo tema della mattinata di lavori «Green New Deal: una nuova normalità per il rilancio dell’economia nazionale e per la crescita competitiva». Al secondo panel interverrà Rodolfo Errore, presidente Sace, con l’analisi di Silvia Morera, partner PwC Italia, l’intervento istituzionale del sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze Claudio Durigon, e la chiusura del panel demandata alle considerazioni di Marco Frey, presidente Fondazione Global Compact Italia nonché professore ordinario della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Decarbonizzazione e finanza sostenibile

Gli altri due panel saranno poi dedicati ad altrettanti argomenti chiave della transizione ecologica. «Obiettivo decarbonizzazione: gli asset di sostenibilità» sarà moderato dal giornalista del Sole24Ore Cheo Condina. La terza tavola rotonda virtuale presenterà il caso virtuoso di Axpo Italia, con l’intervento del presidente Salvatore Pinto, a cui seguirà l’analisi di Alessandro Grandinetti, partner PwC Italia, Clients & Markets Leader. Alla tavola rotonda interverrà poi per il punto di vista istituzionale la sottosegretaria del ministero della Transizione Ecologica Vannia Gava; e infine il punto di vista dell’esperto super partes in questo panel dedicato alla sostenibilità ambientale sarà naturalmente quello di Assoambiente, con Chicco Testa, presidente Fise Assoambiente.