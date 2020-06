Sostenibilità, solo in un caso su 5 è partito il dialogo tra fondi pensione e gestori

Dialogo in fase embrionale

I fondi pensione non hanno un codice di stewardship di categoria (la maggioranza la ritiene un'iniziativa necessaria per spingere gli investitori previdenziali verso un investimento più consapevole) e il loro impegno passa attraverso il dialogo con i proxy advisor e i soggetti che gestiscono il loro patrimonio. Ad oggi tale dialogo è ancora in fase embrionale: il 79% dei fondi pensione non ha ancora avviato un'interlocuzione con i propri gestori e il 70% non si è ancora confrontato con dei consulenti specializzati. Questa evidenza viene confermata anche dai gestori stessi, in quanto il 75% dei fondi pensione loro clienti non ha ancora chiesto chiarimenti in merito alle previsioni dettate dalla Direttiva e dal suo decreto di recepimento.



La maggior parte dei fondi pensione, tuttavia, ha in programma di avviare il dialogo nel prossimo futuro, e quindi è auspicabile una crescente sensibilizzazione sui temi dell'engagement e dell'esercizio del diritto di voto.

Advisor esterni

L'ultimo argomento affrontato nel questionario sono le politiche di azionariato attivo adottate da fondi pensione e gestori. Soltanto il 19% dei fondi pensione ha avviato iniziative in tale ambito, nel 75% dei casi con il supporto di un soggetto esterno (principalmente le associazioni di categoria, ma anche consulenti e advisor finanziari). Dal punto di vista operativo, tali politiche si traducono in iniziative di engagement collettivo e individuale di profilo sia nazionale che internazionale, che si sostanziano in invio di lettere (75%) o incontri privati con il management delle società emittenti (25%). L'88% dei fondi pensione prevede una rendicontazione delle attività svolte che normalmente rimane a uso interno: solo il 38% dei fondi pensione che prevede un rendiconto lo rende disponibile al pubblico.



L'industria del risparmio gestito è invece molto avanzata sul tema delle politiche di azionariato attivo: il 94% dei soggetti che hanno partecipato ne sono dotati, e l'88% di questi ha esercitato il diritto di voto nonché partecipato a numerose iniziative di engagement collettive e individuali.

Le strutture e le competenze dei gestori consentono di attivare meno frequentemente il supporto di consulenti e associazioni di categoria per quanto riguarda l'attività di engagement (nel 25% dei casi monitorati).



L'esercizio del diritto di voto merita un discorso specifico: in questo caso i consulenti e i proxy advisor affiancano metà dei gestori finanziari per facilitare il monitoraggio e il voto nelle assemblee di migliaia di società emittenti. L'81% dei gestori dichiara di essere disposto ad accettare una delega per votare in nome e per conto del fondo pensione, ma se il fondo fornisce istruzioni specifiche di voto il 31% dei gestori non è disposto a seguirle, dichiarando di votare esclusivamente in base alla propria politica di impegno.