Sostenibilità: TT Tecnosistemi di Prato diventa società benefit

Il 28 maggio scorso ha modificato lo statuto inserendo, accanto agli obiettivi “classici” di profitto, quelli innovativi di beneficio per la comunità e l’ambiente. Così TT Tecnosistemi, azienda pratese di software e soluzioni digitali, è diventata società benefit, allungando la lista delle 500 imprese italiane che, dal 2016 a oggi (quando la forma giuridica è stata introdotta nel nostro ordinamento), si distinguono sul mercato per attenzione alla sostenibilità.

Ora l’azienda pratese, che da tempo ha avviato un percorso virtuoso su questo terreno, compie il passo ulteriore: diventare BCorp (cioè Benefit Corporation) grazie al supporto dell'Università di Bolzano, acquisendo la certificazione americana rilasciata dall'ente no-profit B Lab e diffusa in più di 70 Paesi e 150 settori. Per ottenerla occorre raggiungere un punteggio minimo – almeno 80 punti su 200 - in un questionario di analisi (Impact assessment) delle performance ambientali e sociali, che vengono poi verificate da B Lab. L’obiettivo è diventare BCorp entro giugno 2022.

«La nostra attenzione alla sostenibilità parte da lontano, fin dalla crisi finanziaria del 2008 – spiega il fondatore e amministratore delegato Riccardo Bruschi – quando abbiamo iniziato a seguire due strade: trasferire la sostenibilità ai nostri clienti attraverso i prodotti, come i sistemi di stampa che ogni ottomila pagine prevedono la piantumazione di un albero per compensare le emissioni di Co2 o le soluzioni cloud; e fare cultura all'interno dell'azienda, attraverso il bilancio sociale, le certificazioni Iso 14.000 e Emas».

Da allora la transizione verso un modello di business sostenibile non si è più fermata, anche se essere un’azienda di servizi non ha facilitato rispetto all'industria, come verrebbe da pensare, perché «misurare il miglioramento nel nostro caso è più complesso». Sulla scelta di diventare BCorp, Bruschi è netto: «È un elemento di distinzione e di innovazione: fare una cosa quando non te lo chiede una legge – spiega – è una scelta di campo, vuol dire voler essere parte di un sistema virtuoso che può alimentarne un altro. E tra aziende che hanno come obiettivo la sostenibilità è più facile trovare valori comuni».

TT Tecnosistemi, 160 addetti diretti e 500 nell'indotto, nel 2020 ha fatturato 47 milioni di euro (+10%) con un margine operativo lordo di 3,3 milioni. I suoi 2.700 clienti l'anno scorso hanno piantumato nel mondo 20mila alberi grazie all'impegno collegato ai livelli di stampa.

Nel futuro dell'azienda pratese ci sono acquisizioni di piccole imprese: «Entro l'estate aggregheremo una startup e una società che amplia il nostro business nella cybersecurity», annuncia Bruschi che, reduce dal percorso Elite concluso nel 2018 e forte di bilanci certificati, rating di legalità e di affidabilità finanziaria, coltiva il sogno della quotazione a Piazza Affari.

