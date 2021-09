Zingaretti: «Adottiamo il metodo Covid» per garantire la sostenibilità ambientale

12:40 Al via «Forum sostenibilità - La grande sfida per il futuro»

Al via l’evento “Forum Sostenibilità – La Grande Sfida per il futuro”, organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con la Santa Sede e con il patrocinio della Pontificia Accademia per La Vita e della Embajada de Honduras ante la Santa Sede. Una sfida che riguarda tutti. L’evento è trasmesso in diretta streaming sul Sole 24 Ore. Previsti gli interventi di Edoardo Garrone, Presidente Gruppo 24 ORE, Virginia Raggi, Sindaca di Roma, Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio e Fabio Tamburini Direttore Il Sole 24 Ore. La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

Il primo tema affrontato nel corso del Forum sarà quello del rapporto tra sostenibilità e parità di genere: sarà questo il focus dell’intervento di Alessandra Smerilli, Segretario per il Settore Fede e Sviluppo del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.I lavori proseguiranno con una tavola rotonda focalizzata sul ruolo di innovazione, sostenibilità e green economy come fattori di sviluppo, crescita e competitività delle aziende italiane: a discuterne saranno Gian Luigi Cervesato Presidente e Ad di Jti Italia, Giuseppe Gola, Ad di Acea, Gianmatteo Manghi, Ad di Cisco Italia, Giuseppe Andrea Tateo, Ad di Commerfin, e Alberto Vacchi, Presidente e Ad di Ima.Dopo un intervento di Óscar Rodríguez Maradiaga, Arcivescovo Metropolita di Tegucicalpa (Honduras) Coordinatore del Consiglio dei Cardinali, il dibattito si sposterà sul ruolo dello sport nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile: a discutere di nuovi modelli di benessere collettivo saranno Andrea Abodi, Presidente Istituto per il Credito Sportivo, Simone Barlaam, Atleta, Giovanni Malagò, Presidente Coni, Gregorio Paltrinieri, Atleta, e Valentina Vezzali, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I lavori del Forum Sostenibilità si concluderanno con due momenti di approfondimento sulle opportunità e nuove sfide della finanza sostenibile per il rilancio economico, a cura di Giuliano D’Acunti, Country Head Invesco, e sulle prospettive derivate dalla bioetica globale in tema di sviluppo sostenibile, a cura di Carlo Casalone, Officiale della Pontificia Accademia per La Vita. Official partner del Forum sono Acea, Cisco, Commerfin, Ima, Invesco, Jti.