Sostenibilità, via obbligata anche in Italia per chi vuole attrarre talenti

Una forte integrazione dei criteri di governance, sociale e ambientale (Esg) nelle politiche retributive genera un valore sostenibile a lungo termine per i clienti, gli azionisti e un vantaggio competitivo per l'azienda. E si traduce in un percorso di miglioramento continuo così da rendere le aziende “il posto migliore dove stare” per dipendenti. Una priorità quest'ultima per diventare attrattivi nei confronti di coloro che si candidano ad entrare in un'azienda. Tra i trend di mercato emergenti non ci sono soltanto le imprese che cercano “figure sostenibili”. È in corso anche il fenomeno opposto: sempre più candidati si informano sulle policy di sostenibilità messe in atto dalle imprese e chiedono al datore di lavoro di “fare le cose giuste”. Una recente analisi svolta in Italia da Kilpatrick, leader internazionale nella ricerca e selezione del personale, che ha coinvolto 178 giovani della generazione Z e Millenial.

Obiettivo? Capire quali siano gli aspetti fondamentali che vengono considerati nella scelta di lavoro. Risposta: in pole position, subito dopo la retribuzione e la qualità di vita, entrambe le generazioni hanno indicato l’aspetto della missione e della visione dell’azienda. E' infatti fondamentale per entrambe le generazioni capire quale sia l'impegno concreto e cosa stia facendo l'azienda in cui lavorano, o intendano lavorare, per il pianeta. Nelle percentuali rilevati dal sondaggio la voce “Mission” si aggiudica una solida terza posizione su sei opzioni.

Il valore della policy aziendale su diversity e inclusione

I giovani vogliono anche capire quali azioni vengano intraprese per la diversity e per l’inclusione. «ll percorso che in questo senso deve essere intrapreso dalle aziende – sottolinea Cristina Spagna, Ceo di Kilpatrick – non è quindi una scelta ma è vitale, e in questo i giovani sono essenziali, perché il mondo che stiamo creando è il loro mondo futuro e dobbiamo coinvolgerli attivamente. L’impegno delle aziende per un futuro sostenibile richiede di investire sui giovani e promuovere la diversità come risorsa e valore aggiunto».

E aggiunge: «Il percorso verso una maggiore sostenibilità crea sicuramente più posti di lavoro, ma richiede anche le giuste competenze e la formazione per padroneggiarli. Lo stesso questionario siamo in procinto di realizzarlo in tutte le nostre sedi internazionali».

Accanto alla mission aziendale, un altro elemento che sia i Millennial sia gli appartenenti all la generazione Z valutano con maggiore interesse, è la cosidetta work life balance. La pandemia, in realtà, ha reso determinante questo aspetto anche per le altre generazioni ma i giovani non sono più disponibili a fare sacrifici e rinunciare al tempo libero