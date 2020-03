Sostenibilità, a Vicenza aziende agroalimentari montane con passaporto green

Per ognuna delle realtà coinvolte è stato sviluppato un percorso ad hoc. Maculan aveva già introdotto dal 2017 alcuni vitigni resistenti alle malattie fungine (conosciuti con l’acronimo Piwi). In Rigoni di Asiago l’intervento è stato focalizzato sul packaging in vetro dei succhi, passando dalle bottiglie piccole a quelle da litro, mentre con le latterie il gruppo ha collaborato con il dipartimento di Agraria centrando l’attenzione sui mangimi per i bovini – il più possibile a km zero e digeribili.

Per l’olio è in corso l’analisi per l’ottimizzazione di nuovi impianti, mentre per la birra son state studiate le migliori colture cerealicole. Al Caseificio Pennar «partivamo già da standard elevati – spiega il direttore Fiorenzo Rigoni – utilizzando latte di vacche al pascolo, che si nutrono di erba in estate e fieno in inverno, con basso consumo di acqua e basse emissioni di gas. E poi vendiamo nei nostri spacci. Il progetto ci ha permesso di riconoscere alcuni punti ancora migliorabili e di riflettere sull’impatto che la sostenibilità può avere sul mercato».