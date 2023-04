Sostenibilità, Vivi Energia inaugura l’hub del metaverso

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si ispira al metaverso Vivi Energy Hub, l’ambiente virtuale implementato da Vivi Energia, tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia elettrica e gas metano presente con 27 store in tutta Italia, e dalla controllata VIVIesco, la Energy Service Company del Gruppo.

L’Hub (vivienergyhub.vivienergia.it) offre un mondo virtuale tridimensionale e interattivo concepito per avvicinare persone e imprese a scelte più consapevoli e sostenibili in tema di energia, efficienza energetica e ottimizzazione dei consumi, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie. L’ambiente è anche uno store virtuale utile per conoscere le offerte e acquistare i servizi e nello stesso spazio verranno organizzati eventi, seminari di formazione e webinar.

Loading...

«In quel 30% di aziende che hanno già avviato o intendono investire nella sperimentazione e adozione delle tecnologie emergenti si trovano oggi anche le imprese del settore energy pronte ad abbracciare la rivoluzione digitale usufruendo di tecnologie sempre più avanzate per garantire la crescita e lo sviluppo sostenibile del settore e, soprattutto, per ridefinire la loro funzione - spiega Andrea Bolla, Amministratore delegato di Vivi energia e presidente di Viviesco -. Non più quella di essere operatori o fornitori, ma consulenti energetici che hanno oggi il ruolo primario di avere un impatto concreto sulle scelte delle persone, in grado di affiancare e indirizzare verso scelte sempre più consapevoli, dal maggior risparmio possibile e con il minore impatto sull’ambiente».

Il gruppo di Roncadelle, in provincia di Brescia, compie così un altro passo nella direzione della digital transformation applicata all’innovazione e competitività. L’Hub è stato pensato per avvicinare e consumatori al digitale senza escludere nessuno. «All’interno dello store virtuale è possibile conoscere le soluzioni per l’efficienza energetica che spaziano da caldaie e climatizzatori a basso impatto ambientale, impianti fotovoltaici e wallbox ed è possibile trovare i consigli per usare al meglio la propria energia - continua Bolla -. L’utente potrà scoprire di più sulla migliore offerta online 100% green di Vivi Energia, attivabile in pochi click. Sarà presente una lounge in cui verrà divulgato il video della campagna “Presenti” – attiva da novembre 2022 e firmata da Hearts & Science, agenzia di Omnicom Media Group - con cui oggi l’azienda intende esprimere vicinanza alle sue persone, anche nel nuovo mondo virtuale con i suoi servizi di assistenza sempre disponibili». Il visitatore trova un desk di accoglienza per conoscere l’azienda, il Bilancio di sostenibilità e i progetti Csr, e sarà possibile contattare l’assistenza clienti attraverso la chat virtuale, attiva in determinate fasce orarie per dare la possibilità all’utente di interagire direttamente con un consulente energetico di Vivi Energia e non con un chatbot. Il progetto del Virtual Store 3D è sviluppato da Wikipoint, piattaforma B2B che porta le aziende nel metaverso.