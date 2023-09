Sotheby’s e Freddie Mercury, a Londra va in scena l’asta dei record

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domani inizia a Londra una delle aste più attese dell’anno: Sotheby's presenta la collezione privata di Freddie Mercury, l’ex cantante dei Queen. Oltre 1.400 oggetti, dall’amatissimo pianoforte dell'artista a opere d'arte da lui collezionate, dai costumi sgargianti indossati sul palcoscenico ai testi delle canzoni scritti a mano, verranno messi in vendita.



Fan da tutto il mondo per la mostra

Quest’estate per l'occasione Sotheby’s ha trasformato la sua sede di Bond Street, diventata una replica temporanea di Garden Lodge, la casa londinese del cantante a Kensington. Ogni sala della casa d’aste era ispirata a una stanza della villa settecentesca di Mercury a Londra, da lui molto amata e riempita di tesori, opere d’arte e ricordi della sua vita e delle sue numerose tournée con i Queen. La mostra, aperta gratuitamente al pubblico, è stata una calamita per i tanti ammiratori di Mercury: ha attratto circa 131mila visitatori, un record assoluto. Migliaia di fan provenienti da tutto il mondo hanno pazientemente fatto la coda lungo Bond Street per entrare anche se per un attimo nella vita di uno degli artisti più ammirati e amati nella storia della musica e di ritrovare sia ricordi della sua immagine pubblica, come i costumi e la corona, sia le testimonianze dei suoi interessi personali, come l’arte giapponese e la passione per il vetro.

I pezzi cult: dalla chitarra al pettine per baffi

Freddie Mercury è tragicamente morto di Aids nel 1991. Oggi, nel giorno che sarebbe stato il suo 77esimo compleanno, la mostra a lui dedicata chiude in vista dell'inizio dell’asta. Molte offerte sono state già ricevute ben oltre le stime iniziali e si prevede che l'asta batterà ogni record. Il piccolo pettine d'argento di Tiffany’s che Mercury usava per i suoi celebri baffi, che aveva una stima inizale di 400 sterline, ha già ricevuto offerte di 30mila sterline. La chitarra acustica che il cantante ha usato per vent’anni, stimata a 2mila sterline, ha attratto offerte per 20mila. Verranno messe all'asta preziose opere d'arte di Matisse, Erté e Picasso ma anche la collezione di hashi, i bastoncini giapponesi, il cui valore è volato dalla stima iniziale di 40 sterline a oltre 1.100 sterline.

La raccolta di dischi privata di Mercury e anche la sua collezione di fumetti, e lo spettacolare mantello rosso con la corona, una replica esatta della corona reale britannica, che il cantante ha indossato più volte in concerto. Mary Austin, a lungo la migliore amica di Mercury a cui lui ha lasciato tutti i suoi averi, ha continuato a vivere a Garden Lodge ed è stata finora la custode della sua collezione. Ora, oltre trent'anni dopo la morte dell'artista, «è arrivato il momento di prendere la difficile decisione di chiudere questo capitolo della mia vita», ha scritto Austin. «Ho avuto la gioia e il privilegio di vivere circondata da tutte le cose meravigliose che Freddie ha cercato e amato, e spero che l'asta sia un'occasione per condividere tutti i tanti aspetti sia pubblici che privati di lui e per far comprendere al mondo il suo unico, bellissimo spirito». Una parte dei proventi dell'asta andrà alla Elton John Aids Foundation. «Freddie mi manca ancora oggi - ha detto Elton John alla vigilia dell'asta -. Era un amico meraviglioso e la persona più piena di vita e di amore che abbia mai conosciuto».