Sotheby’s inaugura Contemporary Curated a Milano Oltre 100 opere selezionate dalla designer di gioielli Delfina Delettrez Fendi di Maria Adelaide Marchesoni

Cadice Breitz, Babel Mirror (Madonna), Estimate €2,000-3,000

Dal 10 al 17 dicembre, Sotheby's presenta la prima edizione di Contemporary Curated a Milano come guest curator la designer di gioielli, quarta generazione dell'impero della moda Fendi. Nel 2009 Delfina Delettrez Fendi è diventata la designer più giovane a far parte della collezione permanente del Musée des Arts Décoratifs del Louvre a Parigi, dopo che il museo ha acquistato le sue creazioni, l'anello “Kiss a frog” e il bracciale “Original Sin”.

Carla Accardi ,Segni rosa n. 2 . Estimate €30,000–40,000

Cesare Tacchi, Col Telefono. Estimate €30,000–40,000

Fausto Melotti, Coppetta. Estimate €1,500–2,000

Per il suo debutto a Milano Contemporary Curated presenterà una selezione di opere d'arte dal dopoguerra ad oggi provenienti da collezioni private italiane dei principali protagonisti dell'arte italiana quali Carla Accardi, Cesare Tacchi, Fausto Melotti e Ontani, ai maestri internazionali come Shozo Shimamoto, Sam Francis, Robert Rauschenberg e James Rosenquist, fino alla generazione di artisti emergenti, tra cui Matt Mullican, Inka Essenhigh, Marcel Dzama e Pascale Marthine Tayo.

Pascale Marthine Tayou, David Crossing the Moon. Estimate €4,000-6,000.jpg

I lotti in vendita sono 110 con un controvalore totale stimato pre-vendita pari a 1.023.000 e 1.493.600 euro. Le stime pre-vendita dei lotti non superano i 60mila euro, ma vi sono anche oggetti con livelli più bassi (si parte da 400 euro) per favorire la partecipazione di giovani collezionisti e appassionati dell'arte offrendo l'opportunità di acquistare opere di artisti contemporanei emergenti e di spicco a prezzi accessibili. La prima Contemporary Curated è stata battuta a New York nel 2014 seguita dall'edizione londinese nel 2016. Tra i precedenti curatori per Sotheby's ricordiamo Erdem, Margherita Missoni, Oprah Winfrey, Kim Jones e, recentemente, Virgil Oblah e Fai Khadra. L'asta si aggiunge alle oltre 360 vendite online organizzate da Sotheby's a livello globale nel 2020, per un totale di 522 milioni di dollari e con la partecipazione di nuovi clienti. Oggi, il 44% tra coloro che partecipano alle online di Sotheby's sono new buyer di cui un terzo è di età pari o inferiore ai 40 anni.