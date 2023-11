Sotheby’s Italia archivia il 2023 con risultati soddisfacenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sotheby’s Italia chiude il 2023 con un volume d’affari pari a 38,8 milioni di euro, ammontare che si posiziona nella fascia alta delle stime totali comprese tra 25,9 e 37,2 milioni di euro. Il risultato è anche “il più alto totale degli ultimi 15 anni” come ha dichiarato la casa d’aste dopo aver concluso l’asta Contemporary Auction, l’ultima per quest’anno che si svolta in presenza a Milano il 22 novembre con opere che spaziavano dai più importanti artisti italiani del dopoguerra ai principali esponenti della Scuola Romana e dell’Arte Povera, oltre ad un gruppo di dipinti di artisti internazionali provenienti da collezioni private italiane.



Enrico Castellani, Superficie nera, 1960

I risultati di Contemporary Auction

Le 55 opere, di cui oltre il 90% al loro debutto in asta, hanno totalizzato 10,7 milioni di euro rispetto una stima pre-vendita compresa tra 8,2 e 11,7 milioni di euro. Il 93% dei lotti è stato aggiudicato e il 45% ha registrato prezzi superiori alle stime massime. L’offerta, secondo quando comunicato dalla casa d’sta, è stata caratterizzata da una forte partecipazione anche online e più di un quarto degli acquirenti erano nuovi per Sotheby’s. Delle 10 opere in vendita di Lucio Fontana solo una non ha trovato un acquirente. Tra i lotti aggiudicati spiccava «Concetto Spaziale in oro», del 1961 aggiudico a 1 milioni di euro (stima 800.000-1,2 milioni di euro), mentre la tela bianca «Concetto spaziale» (1960), alla sua prima apparizione in asta, ha superato la stima massima ed è stata venduta a un offerente online per 1 milione € (stima: 600.000-800.000).

Lucio Fontana «Concetto spaziale», 1961

Tra le altre opere di Fontana anche «Battaglie» in ceramica è stata venduta sfiorando la stima massima a 36.830 euro (stima compresa tra 26-36mila euro).

Lucio Fontana “Concetto spaziale” 1962-63, terracotta ingobbiata, graffito e buchi

Piero Manzoni “Achrome”, 1960-61

Il panno bianco di Piero Manzoni, «Achrome», ha più che raddoppiato la sua stima massima vendendo a 291.100 €, dopo essere stato conteso dai partecipanti in sala e dagli offerenti al telefono (stima: 120.000-180.000 €). La nutrita offerta di opere di Alighiero Boetti (sei in tutto) ha segnato prezzi all’interno delle stime pre asta ad eccezione di «Rosso Gilera 60 1232», vernice industriale su supporto di sughero lettere in metallo, eseguito nel 1971, da un’edizione di 10 esemplari, che ha raddoppiato la stima minima arrivando a 120.650 euro (stime 60-80.000 euro).

Mario Schifano, Senza titolo, 1972

Gli offerenti online e telefonici si sono contesi l’opera di Schifano, «Senza titolo», portando il prezzo finale al doppio della stima massima, 82.550 euro (stima 30.000-40.000 euro).