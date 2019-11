Sotheby’s, i maestri impressionisti e Giacometti sostengono il mercato

La scultura di Giacometti

Il catalogo presentava ben cinque lavori di Alberto Giacometti, fra cui tre bronzi, un gesso dipinto e un lavoro su carta, tutti offerti senza la protezione di garanzie. Le quattro figurine in gesso del 1950 alte poco oltre 20 cm ed unite alla base non hanno trovato compratori da una stima di 3-4 milioni, ma questa perdita è stata più che compensata dal successo di un busto di 35 cm. rappresentante il fratello Diego, fuso in edizione di sei nel 1953, conteso fino a 14,3 milioni con le commissioni, ben oltre la stima di 6-8 milioni.

Un altro busto d'uomo più grande del fotografo Lotar, fusione postuma del 1973, ha raggiunto la stima alta di 1,8 milioni con le commissioni, mentre si è fermato sotto la stima bassa di 6-8 milioni, a 6,5 milioni con le commissioni, una composizione di quattro figurine su piedistallo in bronzo. In totale i lavori di Giacometti hanno portato quasi 23 milioni di dollari.

René Magritte «La Légende des siècles»

Record per de Lempicka

Il quinto ed ultimo lotto aggiudicato oltre i dieci milioni è una grande tela di Tamara de Lempicka raffigurante una delle sue voluttuose amanti, Rafaela. “La Tunique Rose' del 1927 ha superato di slancio la stima di 6-8 milioni per finire a 13,3 milioni con le commissioni, nuovo record in asta per l'artista parigina di origini polacche.



Tamara de Lempicka «La Tunique rose»

Luci e ombre: Surrealismo e Picasso

L'ottima performance surrealista della sera precedente da Christie's non ha trovato pieno riscontro nel catalogo di Sotheby's: ben due dei cinque Magritte offerti non hanno incontrato compratori da stime di 6-8 milioni per ‘Cosmogonie Elementaire' del 1949 e una guache su carta del 1962-63 stimata 1,5-2 milioni, mentre ha superato le stime una maestosa seduta di pietra raffigurata nella tela ‘La Legende des Siecles' del 1950, che si è fermata a 8,6 milioni dalla stima tra 4-6 milioni di $. Hanno confermato le stime due altri lavori per 2,4 e 1,6 milioni rispettivamente, portando il ricavo totale del maestro belga a 12,6 milioni di $. Discreti risultati per Oscar Dominguez con un dipinto del 1937 che è passato di mano a 2,3 milioni di $.

Paul Signac «La Corne d'Or»

Contrariamente al solito, un solo lavoro di Picasso figura fra i primi dieci realizzi, con una composizione del 1934 “Nus' passata di mano al garante di parte terza appena sotto i dieci milioni di dollari, nonostante la stima di 12-18 milioni. Una natura morta del 1933 è stata aggiudicata a 5,4 milioni con le commissioni, sotto la stima di 5-7 milioni, dopo un solo rilancio, a 4,5 milioni di $, anch'essa nelle mani del garante di parte terza, così come un ritratto femminile della sorella Lola dipinto nel 1901 a Barcellona, aggiudicato a 4,7 milioni da una stima di 4-6 milioni di $.



Pablo Picasso «Nus»

Due altri lotti del catalano ha totalizzato 1,6 e 1,3 milioni rispettivamente, mentre una carta del 1909 è rimasta invenduta da una stima di 1-1,5 milioni di $. La performance di Picasso si salva quindi grazie alle garanzie, portando circa 23 milioni di ricavi, al pari di Giacometti.

Il test del mercato passa ora al periodo successivo del secondo dopoguerra e l'arte contemporanea con tre aste serali entro la settimana.