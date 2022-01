Sotheby’s seleziona Goldman Sachs e Morgan Stanley per l’Ipo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sotheby’s ha selezionato Goldman Sachs Group Inc. e Morgan Stanley per l’Ipo. La casa d’aste di proprietà del miliardario francese delle telecomunicazioni Patrick Drahi ha selezionato gli advisor per lavorare su una potenziale quotazione negli Stati Uniti, secondo persone ben informate secondo Bloomberg. L’offerta pubblica iniziale potrebbe aver luogo entro la fine dell’anno e la società potrebbe cercare un valore di circa 5 miliardi $, debito escluso, secondo quanto riportano persone ben informate, riporta l’agenzia. Le deliberazioni sono in corso e l’eventuale tempistica e valutazione di qualsiasi quotazione dipenderanno dall’appetito degli investitori e dalle condizioni di mercato. Sotheby’s potrebbe nominare più banche per lavorare all’Ipo nelle prossime settimane. I rappresentanti di Drahi, Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno rifiutato di commentare.

Patrick Drahi

La competizione

Nel mondo delle aste Sotheby’s compete con Christie’s di proprietà del miliardario francese Francois Pinault, nel comparto dell’arte e di tutti collezionabili che nel 2021 ha dichiarato un volume d’affari di 7,1 miliardi di dollari (+54% rispetto al 2020 e +22% rispetto al 2019). La deisione di Drahi di esplorare un’Ipo segue un anno record per Sotheby’s in cui le vendite hanno superato i 7 miliardi di dollari, rispetto ai 3,5 miliardi del 2020 e i 4,8 miliardi del 2019.

Drahi ha acquistato la casa d’asta per 3,7 miliardi di dollari compreso il debito nel 2019, decidendo poi il delisting da Wall Street della company quotata per tre decenni. Da allora ha dato sempre maggiore importanza alle fonti di reddito non tradizionali e l’anno scorso ha negoziato una vendita di 1,8 milioni di dollari delle sneakers Nike Air Yeezy 1 del rapper Kanye West. È anche entrato nel mercato dei token non fungibili, i famosi NFT, collaborando con la piattaforma online Nifty Gateway per una vendita di 16,8 milioni di dollari di opere dell’artista digitale noto come Pak.

Ipo a rilento

I mercati delle Ipo a livello globale hanno avuto un inizio lento nel 2022. Le aziende hanno prezzato accordi per un valore di 8,6 miliardi di dollari, secondo i dati compilati da Bloomberg, che sono in calo di oltre il 50% su base annua. L’appetito degli investitori per società di acquisizione per scopi speciali e titoli tecnologici con valori elevati si è raffreddato verso la fine del 2021.