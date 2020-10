Sotheby’s supera con destrezza le limitazioni della pandemia Gli incanti sul web hanno consentito di tenere le posizioni e crescere del 10% nelle private sale. A New York a ottobre Rothko e van Gogh, a Milano Schifano e Melotti a novembre di Silvia Anna Barrilà

Mario Schifano, “Ossigeno ossigeno”, smalto e carboncino su tela e perspex. Eseguito nel 1965. Provenienza: Collezione Luisa Spagnoli, Roma, Ivi acquistato dall'attuale proprietario, stima, stima 260-350 mil euro, courtesy Sotheby's

Gli incanti sul web hanno consentito di tenere le posizioni e crescere del 10% nelle private sale. A New York a ottobre Rothko e van Gogh, a Milano Schifano e Melotti a novembre

5' di lettura

Mentre è in corso l'asta online dedicata al mondo di Prada (fino al 15 ottobre), Sotheby's si prepara a tenere, dal 20 al 26 novembre, la sua seconda asta dell'anno in Italia. “Quella primaverile di Milano, proposta online a giugno, ha registrato oltre 10 milioni di euro con soli 50 lotti: il totale più alto in Europa in quel periodo” ha dichiarato Claudia Dwek, Chairman Sotheby's Italia e Deputy Chairman Sotheby's Europe Contemporary Art.



Claudia Dwek, Chairman Sotheby's Italia e Deputy Chairman Sotheby's Europe Contemporary Art

Quali sono i programmi per l'asta di novembre di Milano?

Sarà un'asta online. Già ad aprile abbiamo dovuto optare per forza di cose per l'online, ma alla fine, visti i risultati strepitosi, è stato positivo per il risultato dell'asta. Basti pensare che un Fontana è stato comprato da un cliente in Arizona e conteso da un texano, il Vezzoli comprato da un americano e conteso da un cinese, una «Merda» di Manzoni è finita in Giappone.

Quali saranno i pezzi importanti del prossimo incanto di Milano?

Un importante pezzo di Mario Schifano, “Ossigeno ossigeno”, del 1965, già nella Collezione Luisa Spagnoli di Roma, stimato 260.000-350.000 euro; poi ci sarà una collezione privata di 29 ceramiche di Fausto Melotti degli anni ’50-’60; un olio su tela di Piero Dorazi o, “Il mio piccolo margine” del 1960, stimato 150.000-200.000 euro, e uno di Afro, “Viale delle Acacie” del 1958, da 150.000-200.000 euro.

Quali sono le previsioni per il mercato dell'arte?

Se continua così, va bene. Nel primo semestre abbiamo fatturato 2,5 miliardi di dollari a livello globale. Considerando anche che le spese dal punto di vista di eventi e viaggi sono state inferiori, è un risultato che ci posiziona su livelli di profitto interessanti.

Quali sono i programmi di Sotheby's per il secondo semestre?

Innanzitutto, è necessario fare una premessa sul primo semestre: Sotheby's ha dovuto cambiare pelle nel giro di una settimana, ma siamo stati molto fortunati, perché avevamo già sviluppato una piattaforma molto avanzata l'anno scorso, che ci ha permesso di trasformare le nostre attività dal live all'online nel giro di pochi giorni. Ora, nel secondo semestre i nostri progetti dovrebbe ricalcare e confermare, per quanto possibile, il trend del primo semestre. Speravamo che la situazione migliorasse, ma così non è stato, quindi rimaniamo all'erta e continuiamo le aste in modalità online con gli appuntamenti di ottobre a Londra.