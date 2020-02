Sotto la lente ambiente e viaggi

Tra le asset da monitorare con attenzione c’è anche il lusso. Settore che, più di altri, ha risentito delle battute d’arresto inflitte dalla diffusione del coronavirus. Nel 2019, secondo le stime di Altagamma-Bain, la Cina è protagonista della crescita del comparto sia come mercato (+30%) che come nazionalità di clienti (35% del totale). La frenata del turismo e i timori per il contagio della patologia hanno fatto segnare una battuta d’arresto. I brand del lusso, però, secondo gli analisti, rappresentano un’opportunità per scommettere su una combinazione di valore, reddito e potenziale di crescita. «Gli investitori – spiega Samuel Porat, Head of Alternative yield strategies di Neuberger Berman private equity - possono acquistare i marchi dai proprietari e concederli in licenza ad altri, spesso produttori o grossisti. Si tratta di un’asset class in grado di generare un’elevata liquidità. Possiede non solo un potenziale di rialzo, ma anche di protezione dai ribassi che deriva dalla “royalty minima garantita”, prevista dalla maggior parte dei contratti di licenza e indipendente dalle vendite che i licenziatari sottoscrivono per il marchio».

A differenza di altri beni, i marchi registrati non hanno scadenza e possono generare liquidità per anni. «Il potenziale di crescita di un marchio in termini di portata e visibilità – conclude Porat - non ha precedenti nella vendita al dettaglio. Allo stesso tempo, molti proprietari di marchi faticano a gestire l’attuale fase di transizione. Mai come oggi abbiamo visto tante opportunità di acquistare marchi molto forti e di grande tradizione, imprigionati in società afflitte da problemi operativi. Per di più, il valore di un marchio e il reddito da royalty presentano una volatilità relativamente contenuta e manifestano scarsa correlazione con i mercati azionari o del credito tradizionali».