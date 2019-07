Sotto la lente anche i redditi per addetto a cura di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

3' di lettura

IL QUESITO

Quanti e quali sono gli indicatori elementari di affidabilità?

Il software «Il tuo Isa» valorizza il conto economico rielaborato per margini intermedi attraverso l’indicazione di valore aggiunto, margine operativo lordo, reddito operativo, risultato ordinario e reddito fiscale. Il sistema mette altresì in evidenza, per ogni indicatore, qualora la votazione non raggiunga l’esito pari a 10, l’ammontare di ricavi/compensi necessari al fine di raggiungere il voto massimo. A comporre il risultato finale, come esaminato nei precedenti contributi di questa guida vi sono, in primis, gli indicatori elementari di affidabilità: ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto, nonché per il magazzino l’indice durata e decumulo delle scorte. Il loro valore, nei quattro casi citati, può assumere un punteggio che varia da 1 a 10.

Per i professionisti non essendoci le rimanenze finali, l’indicatore durata e decumulo delle scorte non opera. Tanto evidenziato, è opportuno, ora, entrare nel dettaglio dei singoli indicatori elementari di affidabilità fiscale.

Ricavi per addetto